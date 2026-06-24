サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が、２４日放送の日本テレビ系特番「緊急特番！ＦＩＦＡワールドカップ熱戦の舞台裏を生放送ですべて見せます」（午後９時）に現地からＶＴＲ出演。日本代表が史上最多得点で快勝したチュニジア戦を振り返りつつ、日本時間２６日のスウェーデン戦を展望した。

チュニジア戦で「一番」と思った日本代表のプレーを聞かれると「意外と何か点を取ったシーンではなくて、堂安（律）さんも中村（敬斗）さんもオランダ戦同様、相手にいいところを一切出させずに、しっかりと規律を守りながら守備に貢献した。彼らの守備への貢献というのは、すさまじいものがあると思ってます」と堂安と中村の名前を挙げて称賛。

「メンバーが（１戦目と）代わって、守備の規律が少しでも崩れるかなという視点で見てたんですけど、まったく崩れることなく、誰が出ても今はあれが基準なんだなというのを見せてもらいましたし、そうなると簡単には負けへんなという印象を受けた試合でした」と続けていた。

本田はＮＨＫで解説を務めた１４日のオランダ戦では「え！ ヤバ！ １９３（いち、きゅー、さん）のウィンガー！？なんなん、この１１番。ほんまマジ、ウザいわぁ」「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」「オランダはとにかくデカい。トイレの便器も高い」などの面白発言を連発。

日本テレビ系で解説を務めた２１日のチュニジア戦でも「鎌田さん、うまっ！左足、ピョンやん！」「股抜きちゃう？ 股（抜き）！ サイドネットは神です！」「１００％勝ちます。１００％なんてことはないんですけど、９９・９９９９％勝ちます」「サッカー界で言うところのイケイケドンドンです。サッカー界ではたまにしか出ないイケイケドンドン」などの名言を連発していた。