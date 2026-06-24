米津玄師「2026 NHKサッカーテーマ」の「烏」が主要チャート6冠！Billboard JAPAN、オリコン週間首位独占

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米津玄師が「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろした「烏」（読み：からす）が、配信初週にして主要ウィークリーチャートを完全制覇。堂々の首位6冠に輝いた。

■総合ソング・チャート”JAPAN Hot 100” 通算32度目の総合首位

「烏」は、サッカー日本代表が初戦を迎えた、6月15日に配信リリース。Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”（2026年6月24日公開）では、9,564ポイントで首位を獲得。ダウンロードとストリーミングで1位獲得し、初登場首位に輝いた。米津玄師が総合首位を獲得するのは「IRIS OUT」以来、本作で11作目、通算32度目となる。

さらに、ストリーミング・ソング・チャート”Streaming Songs”、ダウンロード・ソング・チャート”Download Songs”、急上昇ソング・チャート”JAPAN Hot Shot Songs”の4指標で首位を獲得。オリコン週間ストリーミングランキング（2026年6月29日付）では、週間再生数763.4万回（7,634,030回）で初登場1位。

オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング（2026年6月29日付）では、2.8万ダウンロードで初登場1 位を獲得し、最新曲での首位２冠を達成した。なお、ストリーミングランキングにおいて、“今年度、2作の1位獲得”は、米津玄師が初となる快挙となった。（「IRIS OUT」と「烏」）。

『FIFAワールドカップ2026』は、連日にわたりドラマチックな熱戦が報じられ、大きな熱量を生み出している。日本代表は、チュニジア戦で圧巻の勝利をし、6月26日には、グループステージ最終戦・スウェーデン戦を迎える。日本中、そして世界中が沸くこの夏、ピッチを彩り続ける「烏」とともに、頂点を懸けた戦いを見届けよう。

■リリース情報

2026.06.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE 「鳥」

■番組情報

NHK『FIFAワールドカップ2026』

06/26（金）8:00～

放送：NHK総合・NHK BSプレミアム4K 他

配信：NHK ONEで同時配信・見逃し配信

■関連リンク

米津玄師 OFFICIAL SITE

https://reissuerecords.net/