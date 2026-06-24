　24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比50円安の6万9510円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万9174.97円に対しては335.03円高。出来高は4093枚となっている。

　TOPIX先物期近は3976ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.24ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69510　　　　　 -50　　　　4093
日経225mini 　　　　　　 69510　　　　　 -40　　　 74286
TOPIX先物 　　　　　　　　3976　　　　　+3.5　　　　4249
JPX日経400先物　　　　　 36150　　　　　+150　　　　 226
グロース指数先物　　　　　 684　　　　　　+3　　　　 180
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース