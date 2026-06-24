日経225先物：24日22時＝50円安、6万9510円
24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比50円安の6万9510円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万9174.97円に対しては335.03円高。出来高は4093枚となっている。
TOPIX先物期近は3976ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.24ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69510 -50 4093
日経225mini 69510 -40 74286
TOPIX先物 3976 +3.5 4249
JPX日経400先物 36150 +150 226
グロース指数先物 684 +3 180
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3976ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.24ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69510 -50 4093
日経225mini 69510 -40 74286
TOPIX先物 3976 +3.5 4249
JPX日経400先物 36150 +150 226
グロース指数先物 684 +3 180
東証REIT指数先物 売買不成立
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