元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ！！」に出演。パ・リーグ首位を走る西武で今、大きな戦力になっている選手ともっと活躍を期待したい選手の名前を2人ずつ挙げた。

まず名前を挙げたのは平沢。腰痛で一時戦列を離れたが、復帰して現在出場3試合連続安打中。

辻氏は「この位置（首位）にいるのは平沢の活躍が大きかった。復帰してからも内容は悪くない。腰がしっかりしていれば大きな戦力になると思ってる」と期待した。

一方、調子を上げなければいけない選手には西川を挙げた。「まだ及第点にはいってない。西川には厳しいよ。期待しているから。こんなもんじゃない。良くなる要素があるから。きっかけをつかんでほしい」とエールを送った。

西川がお手本にすべきは交流戦MVPにもなった長谷川だという。

「あれだけホームラン狙ったスイングばかりしていたヤツが、バット短く持ってコンパクトに打ってる。コンパクトに振ってホームランも打ってるから余裕を持てている」と評価した。

もう一人、本来の能力はまだまだ発揮していないと指摘したのが石井だ。辻氏は「まだまだこんなもんじゃ困る。FA選手。もっと率も上げてね」と、さらなる活躍を期待した。