◇パ・リーグ オリックス5―8ソフトバンク（2026年6月24日 みずほペイペイ）

4位に転落したオリックス・岸田監督は、2回途中6失点で降板した先発・田嶋について「投げている球自体は、前回よりは良かったかなと思うんですけどね…。2アウトから自滅気味になってしまったかな」と険しい表情を浮かべた。

前回今月6日の広島戦後に岸田監督と約1時間近く面談し、2軍でやり直してきた。クールな左腕は一球ごとに雄叫びを上げるなど巻き返しを期したが、5四死球を与えるなど安定感を欠いた。

2番手で片山が3回1/3を1失点と力投。田嶋の処遇、片山の配置転換について問われた指揮官は、「これからちょっといろいろ考えます。ペルドモもケガして、なかなか先発も今いませんから」と、シーズン途中に先発転向したペルドモが前回20日の西武戦後に負傷したことを明かした。チーム本隊がバスで球場から引き上げたが、岸田監督と厚沢、比嘉両投手コーチは現在も球場に残り、今後に向けてのミーティングを実施。宮城、山下がシーズン絶望、曽谷もコンディション不良でソフトバンク戦の登板を回避と故障者が相次いでおり、試練が続く。