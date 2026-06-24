動画配信サービスSHOWROOMの前田裕二社長（39）が24日までに自身のインスタグラムを更新。39歳の誕生日を迎えた事を報告した。

「誕生日は、自分の記念日にかこつけて、大好きな周りの人達と話せたり会えたりご縁がまた繋がったりすること、そしてその人達に、年一の特大感謝を伝えられるのが物凄く好きなところです。これを見て下さってる方々に僕は何らかの形で必ず支えられています、本当に本当にありがとうございます大感謝です」と書き出した前田氏。

「今年の誕生日は、抱負を1つ掲げてみたいです」として「それは、『感謝係数を高める』ことです。SHOWROOMを多くのライブ配信者を見ている中で気づくことがありました、それは、応援してくれている方々に対する感謝の跳ね返し係数が人によって全然違うという事と、人気になる人は、必ずその係数がぶっちぎり高いという事です。ある出来事に1感謝する人と、係数100倍で感謝する人が居て、後者の人は凄く温かく強いコミュニティを築いています」とつづった。

「でも偉そうにこれを解説していてふと思うんですが、じゃあ果たして自分はそれをできてるのか？と。自分の感謝係数はどんなもんなんだと思いました」とコメント。「小学生の頃、『元気な挨拶、感謝の心』、みたいなのが体育館とか教室とかに昔書いてあった気がしますが、ようやく30年ほど経ってその意味がめちゃくちゃ重みを持って分かってきました」と添えた。

ファンからは「前田さんお誕生日おめでとう」「ますますのご活躍をお祈りしております！」「世界一若い39歳です！」「毎年一年老いてるとは信じれません」などのコメントが寄せられた。