【FIFAワールドカップ2026】イングランド代表 0−0 ガーナ代表（日本時間6月24日／ボストン・スタジアム）

【映像】疑惑の「体当たりタックル」（実際の様子）

世界中のファンが騒然となった“疑惑の判定”に対して、ガーナ代表のカルロス・ケイロス監督も苦言を呈した。

日本時間6月24日、FIFAワールドカップ2026のグループL第2節でガーナ代表はイングランド代表と対戦。試合はスコアレスドローに終わったが、79分には結果を左右しかねない際どい場面があった。

ガーナ代表のFWアブドゥル・ファタウが自陣でボールを奪ってカウンターを発動。そのまま縦に運び、背後へ抜け出したFWプリンス・アドゥへとスルーパスを送った。

アドゥはペナルティーエリア内でワンタッチしたが、シュートを打つ直前にイングランドのDFエズリ・コンサからスライディングタックルを受けて転倒。倒れたアドゥはなんとか足にボールを当てたが、前にいたFWアントワーヌ・セメンヨがオフサイドだったとして主審はホイッスルを鳴らした。

しかし、リプレイ映像で見ると、コンサのタックルはボールではなくアドゥの膝あたりに体当たりするような形で接触していたことが判明。それでもVARやOFRの確認も入らず、イングランド・ボールで試合は再開された。

この一部始終には世界中のファンが驚愕。SNSでは「衝撃の誤審だ」「PKで退場だろ」「VARは何をしている？」など不満の声が相次いだ。

そして試合後の記者会見で、ガーナ代表を率いるケイロス監督もこのジャッジに怒りを滲ませた。指揮官はFIFA（国際サッカー連盟）の関係者の方を見やりながら、次のように語ったのだ。

「ワールドカップでVARがまだ機能しているのか分からない。我々の試合にはVARがあったのか？ 機能しているのか？ ガーナに与えられるべきだった明らかなPKが見逃されたのだから、疑問に思っているよ」

「私だけが試合を見ていたのか？」

さらに、指揮官の怒りの矛先は、VAR担当のアルマンド・ビジャレアル氏（アメリカ）と、主審を務めたサイド・マルティネス氏（ホンジュラス）の判定へと向かう。

「もう一度言うが、VARはコーヒーを飲みに行っていたようだ。たまにはコーヒーを飲みに行きたい気持ちも自然なことだが、あれは明らかなPKで、レッドカードだった。試合を見た君たちに疑いの余地はあるか？ それとも私だけが試合を見ていたのか？」

会見の最後には、「彼ら（イングランド）はボールを長く持ち、我々はよく戦いチャンスを作った。引き分けという結果には満足している」と試合を総括しつつ、自身の発言についてこう締めくくった。

「皮肉を言って申し訳ない。だが、こういうことを真面目に言うと罰せられてしまうので、冗談だということを理解してほしいね」

ジョークという形をとりながらも、審判団のジャッジに対して痛烈なメッセージを残したケイロス監督。あの場面でファウル＆PK判定となれば試合結果を左右した可能性が高く、指揮官としてもさすがに納得がいかなかったようだ。

（FIFAワールドカップ2026）

