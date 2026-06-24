俳優の前田敦子さん（34）が24日、映画『トイ・ストーリー５』の公開記念イベントに登場し、子どもの“トイ・ストーリー好き”エピソードを明かしました。

おもちゃの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆を描いてきた『トイ・ストーリー』シリーズ。アンディのお気に入りのおもちゃ、カウボーイ人形のウッディとバズ・ライトイヤーが活躍します。最新作は、おもちゃたちの前に最新型タブレットが現れ、“デジタル”という史上最大の脅威に立ち向かう物語です。

『トイ・ストーリー』シリーズの魅力について聞かれた前田さんは「うちの子はですね、“ママ”か“ウッディ”どっちが先か分からないくらい、初めてしゃべった言葉が“ウッディ”だったんですよ」と笑顔で語りました。

また、子どもが“トイ・ストーリー好き”になったきっかけについて「ウッディを高橋みなみちゃんのおうちに遊びに行った時にそれこそもらったんですよ。そうやって本当にトイ・ストーリーの中と同じようなことがあったので、トイ・ストーリーを初めて見たあとにもらって、もう一回見たら“あれ？ 本物がテレビの中にいる”ってなったみたいで。そこから本当にウッディが大好きで。クリスマスプレゼントにまた高橋みなみちゃんがバズを贈ってくれたんですよ」と明かしました。

さらに「そこからずっと二人（ウッディとバズ）を握りしめてずっと生活してて。なので近所では“アンディ”って呼ばれてました」とエピソードを披露し、会場は笑いに包まれました。

そして、初めてしゃべった言葉に複雑な思いはなかったかと聞かれると前田さんは「そうですね。いやでもそれくらい私はトイ・ストーリー大好きな子になってほしくて。それでトイ・ストーリーをずっと流していたっていうのもちょっとあったのでやったぞ！っていう感じでしたね」と喜びを明かしました。

最新作の公開を記念して、日本テレビ系『金曜ロードショー』（よる9時〜放送）では、26日に2010年公開の『トイ・ストーリー3』、7月3日に2019年公開の『トイ・ストーリー4』を放送します。