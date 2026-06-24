国会議事堂（資料写真）

自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党の４党が共同提出した日本国旗損壊罪法案が２４日の衆院内閣委員会で審議入りし、趣旨説明が行われた。神奈川県関係の与野党３議員が質問に立ち、「先進国で本国国旗の尊厳を守る法を持たないのは日本だけだ」などと意義を強調した与党に対し、中道改革連合など野党は憲法で保障された「思想・良心の自由を侵害する」と反論。双方の主張は平行線に終始した。

法案では「日本国旗を公然と損壊、除去、汚損した人」に「２年以下の拘禁刑、または２０万円以下の罰金を科す」としている。刑法９２条は「侮辱する目的で外国国旗を損壊した場合」への同様の量刑を定めているが、日本国旗に関する規定はない。

高市早苗首相は過去に日本国旗も加える議員立法（２０１２年）の提出者となったが、審議未了のまま廃案となっている。先の衆院選では「必ず実現する政策」と訴えていた。

「（国旗に）『日本頑張れ』と書いた場合と、『国旗損壊罪反対』と書いた場合で、『日本頑張れ』はいいが『国旗損壊罪反対』はアウトになる可能性はあるのか、ないのか」。２４日の審議で、中道の後藤祐一氏（比例南関東）は国旗に何らかの記述をした場合、書かれた内容によって犯罪として処罰されるか否かをただした。

提出者の長谷川淳二氏（自民）は個別事案の事情に応じて判断されるものとし「差が生じるということを申し上げるのは困難」と答弁。これに対し後藤氏は「答えていない」と、山下貴司委員長に文書での回答を要望した。「もし対応が違うなら内容規制そのものだ。内容規制なら憲法上、極めて慎重でなければならない」と指摘した。