ウズベキスタンに5-0で快勝

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、グループK第2節（米ヒューストン・スタジアム）が行われ、ポルトガルがウズベキスタンに5-0で大勝した。41歳のクリスティアーノ・ロナウドが2ゴール。史上初となる6大会連続得点、自身が持つ国際Aマッチ最多得点記録を145得点に伸ばすなど貫禄を見せた。試合後には自身のSNSを更新。この投稿には半日で2000万を超える“いいね”が寄せられている。

勝負強さは健在だった。前半6分、右サイドを駆け上がったジョアン・カンセロからのクロスに反応し、強烈な右ボレーシュートを突き刺した。大会2戦目でようやく飛び出した今大会初ゴールに歓喜。両手を広げて着地と同時に「Siuuuu！（スィー）」と叫ぶお馴染みのゴールパフォーマンスを披露した。

試合後、日本時間の午前4時過ぎにXとインスタグラムへそれぞれ2枚の写真を投稿。「俺たちはここにいる！」と記した。半日もすると、インスタグラムへの“いいね”は2000万を超える異常な数に。さらに世界中の言語で「あなたは最高だ」「GOAT（史上最高）が帰ってきた」「間違いなく歴史上最高」「おめでとう」「かっこいい背中だわ」などというコメントも100万を突破している。

ロナウドはこの試合、2-0で迎えた前半39分にもブルーノ・フェルナンデスのスルーパスをペナルティーエリア内で受けて右足で流し込み、2点目を記録した。ノーゴールに終わったコンゴ民主共和国とのグループ初戦ではプレーにキレを欠いたが、抜群の存在感を見せている。



（THE ANSWER編集部）