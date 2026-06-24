インフルエンサーでグラビアでも活躍する桃木兎羽が22日、自身のインスタグラムを更新。街角でのショットを公開し、反響を呼んでいる。



【写真】思わず二度見 横から迫るバグってるとしか思えないサイズ感

「桃木の好きな緑とピンクで桃木カラー♡ 梅雨でも紫陽花が居てくれるとるんるんになれるね」と記した桃木はピンクのバッグを肩にかけたスタイル。緑のキャップをかぶって、インナーが薄く映る半袖シャツに緑のパンツを合わせたカジュアルな出で立ちのショットを公開した。



「今回も可愛いカフェ見つけるてんちゃいでした」と続け、くつろぐ姿もアップ。頭の後ろに手をやると、上半身が前へ突き出され、TikTokで“スタイル抜群お姉さん”として話題を呼んだ迫力ボディが豪快に飛び込んでくる。



桃木は2001年生まれ、栃木県出身。インフルエンサーとグラビアアイドルの二刀流「グラエンサー」として活躍するほか、オリジナルブランドも運営するなど、多くの魅力的な顔を持っている。誕生日の5月15日には大胆なネックラインのコーデを披露し、「いつも応援してくれて本当にありがとう」と感謝を記していた。



ファンからは「緑とピンクの上手な色使い」「このファッションめちゃ刺さったー」「めちゃくちゃ可愛い過ぎます」「シルエットも凄くキレイでカワイイ」とコーデを称賛する声に加え、「なんやこのかわいいいきものは！」「横からとわちゃん破壊力凄すぎる」「ずっと見したい」と悶絶レベルの姿に多くの反応が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）