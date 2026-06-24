引き伸ばすだけで遮熱・プライバシー対策！ MAXWIN「K-SSD07」

記事ポイント 吸盤角度とロール長さを調整でき、99％以上の車種に対応するフィット設計チタンシルバーコーティング＋420Dオックスフォード生地で99％UVカット遮熱・プライバシー保護・車中泊の目隠しと幅広い用途に使えます 吸盤角度とロール長さを調整でき、99％以上の車種に対応するフィット設計チタンシルバーコーティング＋420Dオックスフォード生地で99％UVカット遮熱・プライバシー保護・車中泊の目隠しと幅広い用途に使えます

MAXWINは、フロントガラスのサイズに合わせて吸盤角度とロール長さを自由に調整できる高遮光・高耐久サンシェード「K-SSD07」の販売を開始しました。

吸盤を固定して引き伸ばすだけで取り付けが完了する自動ロール式の設計で、軽自動車からセダン・SUVまで99％以上の車種に対応します。

MAXWIN「K-SSD07」

販売開始日：2026年6月18日販売店舗：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング本体サイズ：約80×6×3cm梱包サイズ：約82×8×5cm伸縮範囲：幅70〜140cm・長さ120cmまで対応製品重量：約920g材質：420Dオックスフォード生地色：表面シルバー、裏面ブラック同梱品：サンシェード本体×1、ボールジョイント吸盤×2、フック×2

MAXWINは、大阪府泉大津市に拠点を置くカー用品・車載機器ブランドです。

2005年の創業以来、ドライブレコーダーやカーモニターをはじめとした自動車関連製品を手がけており、使い勝手を重視した製品設計を特徴としています。

「K-SSD07」は99％UVカットのチタンシルバーコーティングと420Dオックスフォード生地の二重防御で、強烈な直射日光から車内をガードします。

駐車のたびにサッと設置できる手軽さと、シーズンを通じた高耐久性を両立した一台です。

フロントガラスに合わせ、吸盤角度とロールの長さを調整可能

ポールの長さと吸盤の角度をフロントガラスに合わせて自由に調整できます。

伸縮範囲は幅70〜140cm・長さ120cmまでで、さまざまなサイズのフロントガラスにフィット。

ぴったりはまる設置で、遮光効果を最大限に引き出せます。

軽自動車からセダン・SUVまで99％以上の車種に適合するため、車種を問わず使えるのが強みです。

吸盤を固定して引き伸ばすだけで取り付けが完了するため、駐車のたびに手間なく設置できます。

高品質素材・耐熱＆高耐久設計

ボール構造部分にはアルミニウム合金を採用しており、炎天下の高温環境でも変形しにくく長持ちします。

生地には420Dオックスフォード生地を使用し、強力な遮光性と優れた耐久性を両立しています。

春から夏にかけての長期使用にも耐えられる設計です。

裏面はブラック、表面はシルバーの二層構造で、熱と光の両方をしっかり受け止める設計。

UVカット効果抜群

外側にチタンシルバーコーティングを施し、99％の紫外線を遮断する仕様です。

駐車中の車内インテリアの劣化・変色を強力に抑えられます。

直射日光を遮ることで車内温度の上昇を大幅に抑制し、エアコン負荷が減るぶん省燃費にも貢献。

乗り込んだ瞬間の不快な熱気を和らげ、快適なドライブをサポートします。

幅広い車種対応

軽自動車から普通車まで幅広く対応し、99％以上の車種に適合する汎用性の高さが特長。

伸縮範囲は幅70〜140cm・長さ120cmまで対応可能です。

ボールジョイント吸盤が2本付属しており、フロントガラスの角度に合わせて吸盤の向きを細かく調整できます。

フックも2本同梱されているため、開封してすぐに使い始められます。

プライバシー保護・車中泊対応

遮光・遮熱効果に加えて、外から車内の様子を見えにくくする効果も備えています。

盗難防止などの防犯対策はもちろん、車中泊や仮眠時の目隠しとしても活躍。

災害時の緊急避難時にも使用できます。

日常の駐車から非常時まで、幅広い場面に対応できます。

取り付け方法

吸盤をフロントガラスに固定し、ロールを引き伸ばすだけで設置完了。

ポールの長さと吸盤の角度を調整してから固定すると、ガラスのサイズにぴったり合わせられます。

取り外しも簡単で、ロールを巻き戻してコンパクトに収納できます。

梱包サイズは約82×8×5cmで、車のトランクや後部座席にも収まります。

製品仕様

本体サイズは約80×6×3cm、製品重量は約920gです。

420Dオックスフォード生地を採用し、表面シルバー・裏面ブラックの配色になっています。

同梱品はサンシェード本体1枚、ボールジョイント吸盤2個、フック2本のセット構成です。

夏の駐車後に車内の熱気を浴びることなく乗り込めるよう、吸盤ひとつで取り付け完了するシンプルな操作性と、99％UVカットの二重防御素材が組み合わさっています。

遮熱だけでなく、プライバシー保護や車中泊の目隠しとしても一年を通じて使えます。

MAXWIN「K-SSD07」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「K-SSD07」はどのサイズのフロントガラスに対応していますか？

A. 伸縮範囲は幅70〜140cm・長さ120cmまで対応しており、軽自動車から普通車まで99％以上の車種に適合します。

ポールの長さと吸盤の角度をフロントガラスのサイズに合わせて調整できます。

Q. 「K-SSD07」のUVカット性能はどの程度ですか？

A. 外側のチタンシルバーコーティングが99％の紫外線を遮断する構造です。

420Dオックスフォード生地との二重防御構造で、車内インテリアの劣化・変色を強力に抑制できます。

Q. 「K-SSD07」は車中泊にも使えますか？

A. 遮光効果に加え、外から車内の様子を見えにくくする目隠し効果も備えています。

車中泊や仮眠時の目隠し、防犯対策として使用できます。

災害時の緊急避難時にも対応しています。

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