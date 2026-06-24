辻希美の「モ〜！」が肉の量を決める！ 「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！」PR発表会

記事ポイント MLA主催PR発表会に杉浦太陽・辻希美夫妻が2026年6月16日登壇辻さんの「モ〜！」リアルタイムカウントアップ演出が会場沸かすカウント数連動の特製オージー・ビーフ ローストビーフを夫妻へ贈呈 MLA主催PR発表会に杉浦太陽・辻希美夫妻が2026年6月16日登壇辻さんの「モ〜！」リアルタイムカウントアップ演出が会場沸かすカウント数連動の特製オージー・ビーフ ローストビーフを夫妻へ贈呈

MLA（ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア）は2026年6月16日、ベルサール六本木 ホールBにて「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」のメディア向けPR発表会を開催しました。

本キャンペーンのアンバサダーを務める杉浦太陽さんと辻希美さん夫妻がゲストとして登壇し、日常の「モ〜！」エピソードや家族の食卓のあり方についてトークを展開しました。

「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」PR発表会

開催日: 2026年6月16日（火）会場: ベルサール六本木 ホールB主催: MLA（ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア）キャンペーン名: 「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」

MLAはオーストラリアの牛肉・羊肉生産者が出資して設立した業界団体で、「オージー・ビーフ」ブランドを通じて日本市場に50年以上参入しています。

厳格な品質管理による安全性と確かな美味しさで輸入牛肉トップシェアを維持しており、外食・量販店向けのプロモーションを通じて認知拡大を図っています。

発表会では、MLA駐日代表のトラヴィス・ブラウンさんによる挨拶を皮切りに、杉浦太陽さんと辻希美さん夫妻によるトークセッション、そして特製ローストビーフの贈呈式が行われました。

「お正月のおせちのように、日本の父の日には牛肉を食べるという新しい習慣をこれからの定番文化として育てていきたい」という思いが、このキャンペーンの根幹にあります。

「モ〜！札」カウントアップ企画

トークセッションでは、キャンペーンのキーワード「モ〜！」にちなんだ企画が実施されました。

辻さんから杉浦さんに向けた日々の「モ〜！」と思ってしまった出来事が次々と披露され、辻さんがエピソードの強さに応じて「モ〜！札」を上げると、スクリーン上のカウンターがリアルタイムで連動してカウントアップするユニークな演出で会場が盛り上がりました。

スクリーン上のカウンターが増えるたびに笑いと歓声が広がり、夫婦のテンポのよいやり取りが続きました。

感謝のエピソードと家族の絆

「モ〜！」エピソードの一方で、普段はなかなか口に出せない感謝についてもトークが展開しました。

お子さんたちと杉浦さんのやり取りについても語られ、家族の深い絆が伝わる時間となりました。

杉浦さんは「先日オージー・ビーフを夕食に準備したところ子どもたちがすぐに帰宅し、一家団欒でオージー・ビーフを楽しめました。美味しいお肉は家族の絆を深めてくれるなと思いました」と話しました。

また「お父さんが積極的に育児参加することで家庭内に居場所ができ、頼られて感謝されるようになると思う」とのメッセージも送られました。

オージー・ビーフの品質と歴史

イベント冒頭では、MLA駐日代表のトラヴィス・ブラウンさんが登壇し、日本国内におけるオージー・ビーフの取り組みについて語りました。

日本の食卓で50年以上の歴史を持ち、厳格な品質管理による安全性と確かな美味しさで高い信頼を積み重ねてきたブランドです。

焼肉やステーキなど、家族みんなで楽しめる調理法が豊富なのも特徴のひとつ。

父の日という特別な機会を通じて家族全員で美味しさを分かち合う場として、オージー・ビーフが位置づけられています。

安全で高品質なオーストラリア産牛肉を日本の食卓へ届けることの大切さと、父の日という特別な機会を通じて家族全員で美味しさを分かち合う魅力が、力強く伝えられました。

特製ローストビーフ贈呈セッション

トークセッション後半には、ステージに特製のオージー・ビーフ ローストビーフが登場しました。

カウントされた「モ〜！」の数に応じたボリュームでお肉が用意され、そのまま杉浦さんと辻さんへのプレゼントとして贈呈されました。

辻さんは「こんなに素敵なお肉はずっと見ていられる、嬉しい」と満面の笑みを見せ、杉浦さんも「こんなに美味しいお肉は息子たちにあげるのはもったいない」と笑いを誘いました。

さらに、プレゼントされたローストビーフをステージ上でお互いに食べさせ合う場面も生まれ、会場は再び温かい笑いに包まれます。

お肉のやわらかさとジューシーな旨味を堪能した二人の姿を通じ、「モ〜！」という不満がすっかり笑顔に変わる瞬間が体現されました。

辻希美さんからのメッセージ

辻さんは5人の子育てをするなかで日頃から夫への感謝を感じており、息子が高校に進学するタイミングでネクタイの結び方を教えている杉浦さんの姿を微笑ましく感じ、隠し撮りしていたというエピソードも明かしています。

「お母さんからお父さんに向かって、日ごろの感謝を伝えるのは恥ずかしいと思いますが、今年の父の日はオージー・ビーフと一緒に感謝を伝えて家族で素敵な時間を過ごしてほしい」と、会場に向けてメッセージを伝えました。

やわらかくジューシーなオージー・ビーフは、焼肉やステーキなどさまざまなスタイルで家族みんなの笑顔を引き出します。

父の日の食卓に特製ローストビーフを囲めば、日頃はなかなか言えない感謝を自然に伝え合える特別なひとときを過ごせます。

「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」PR発表会の紹介でした。

よくある質問

Q. 「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」PR発表会はいつどこで開催されましたか？

A. 2026年6月16日（火）に、ベルサール六本木 ホールBで開催されました。

主催はMLA（ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア）です。

Q. 「モ〜！札」カウントアップ企画とはどのような演出ですか？

A. 辻希美さんが杉浦太陽さんへの「モ〜！」エピソードの強さに応じて札を上げると、スクリーン上のカウンターがリアルタイムで連動してカウントアップされる演出です。

カウントされた数に応じたボリュームの特製オージー・ビーフ ローストビーフが夫妻に贈呈されました。

Q. オージー・ビーフが日本市場に参入してどれくらいの歴史がありますか？

A. 日本の食卓で50年以上の歴史があります。

輸入牛肉のトップシェアを維持しており、厳格な品質管理による安全性と確かな美味しさが特徴です。

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