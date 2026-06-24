梅酒＆抹茶きなこのわらび餅が東京駅限定で登場！ 「日本橋錦豊琳PLUS」

記事ポイント 東京駅グランスタ「日本橋錦豊琳PLUS」2026年7月2日リニューアルオープン7月限定わらび餅2種（梅酒×はちみつ・あんこ×宇治抹茶きなこ）各594円2,500円以上購入でオリジナルコンパクトミラープレゼント 東京駅グランスタ「日本橋錦豊琳PLUS」2026年7月2日リニューアルオープン7月限定わらび餅2種（梅酒×はちみつ・あんこ×宇治抹茶きなこ）各594円2,500円以上購入でオリジナルコンパクトミラープレゼント

日本橋錦豊琳は、東京駅グランスタ東京店を2026年7月2日にリニューアルし、東京駅限定店舗「日本橋錦豊琳PLUS」としてオープンします。

「懐かしいを、新しいへ。月替わりの昔菓子」をコンセプトに、昔ながらのなじみ深いお菓子を現代の感性でアレンジした商品を毎月展開します。

「日本橋錦豊琳PLUS」

店舗名：東京駅グランスタ東京店（日本橋錦豊琳PLUS）所在地：千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内B1「グランスタ東京」（改札内）オープン日：2026年7月2日（木）営業時間：8:00〜22:00、日祝日8:00〜21:00定休日：なし（館の休業日に準ずる）

日本橋錦豊琳は、明治28年（1895年）創業の菓子専門商社・丸井スズキがプロデュースするお菓子ブランドです。

江戸時代から問屋街として栄えた日本橋小伝馬町の「目利き」の伝統を受け継ぎ、昔ながらの親しみ深い菓子を現代の感性で生まれ変わらせることをコンセプトとしています。

これまで同店はかりんとうを中心とした売場として展開してきましたが、リニューアル後は「伝統と革新」の考え方をより幅広い商品で体現する店舗へと生まれ変わります。

代表商品のかりんとうの展開はそのままに、東京駅グランスタ東京店だけで楽しめる月替わり商品をラインナップに加え、毎月のお菓子選びが楽しみになる店を目指しています。

7月限定「わらび餅2種」

7月の月替わり商品は「もちっと濃密新食感」をテーマにした和スイーツ、わらび餅2種です。

「warabi-mochi＋ 梅酒（はちみつソース付）」

価格：594円（税込）内容量：1枚特定原材料等29品目：なし（アルコール使用）販売期間：2026年7月2日（木）〜7月31日（金）販売店舗：東京駅グランスタ東京店（日本橋錦豊琳PLUS）

昔ながらのわらび餅らしい少しコシのある食感はそのままに、梅酒の甘酸っぱい風味を加えた7月限定の和スイーツです。

ほどよい弾力のある食感と、口に広がる梅酒の香りが特長で、そのまま食べると梅酒ならではのすっきりとした甘酸っぱさが楽しめます。

付属のはちみつソースをかけるとまろやかな甘みが加わり、ひとつの商品で2通りの味わいを体験できます。

「warabi-mochi＋ あんこ（宇治抹茶きなこ付）」

価格：594円（税込）内容量：1枚特定原材料等29品目：小麦・大豆販売期間：2026年7月2日（木）〜7月31日（金）販売店舗：東京駅グランスタ東京店（日本橋錦豊琳PLUS）

もちっとした食感と、あずきの豊かな風味が楽しめる7月限定の和スイーツです。

噛むごとに広がるあんこのやさしい甘みに、付属の宇治抹茶きなこをかけることで抹茶のほろ苦さと香ばしさが加わります。

あんこと宇治抹茶きなこが重なり合い、甘みとほろ苦さのバランスが心地よい奥行きのある味わいです。

冷やして食べるともちもちとした食感がより引き立ち、夏のおやつとしても楽しめます。

リニューアルオープン記念ノベルティプレゼント

実施期間：2026年7月2日（木）〜7月31日（金）対象：7月限定商品「わらび餅」を含む税込2,500円以上の購入特典：日本橋錦豊琳PLUSオリジナルコンパクトミラー（数量限定、なくなり次第終了）

プレゼントされるのは、カードタイプのコンパクトミラーです。

薄くフラットな形状で財布やポケットにも収まり、外出先でも手軽に使えます。

7月限定商品のわらび餅と合わせて2,500円以上の購入が条件のため、かりんとうなど通常商品との組み合わせで達成できます。

特定原材料等29品目の該当はありません。

「日本橋錦豊琳PLUS」の紹介でした。

よくある質問

Q. 7月限定わらび餅はどこで購入できますか？

A. 東京駅グランスタ東京店の「日本橋錦豊琳PLUS」のみで販売しています。

東京駅構内B1「グランスタ東京」改札内にあり、営業時間は8:00〜22:00（日祝日は8:00〜21:00）です。

Q. オリジナルコンパクトミラーはいつまでもらえますか？

A. 2026年7月2日（木）から7月31日（金）の期間中、7月限定商品「わらび餅」を含む税込2,500円以上の購入が対象です。

数量限定のため、なくなり次第終了します。

Q. 梅酒入りのわらび餅はアルコールが含まれますか？

A. 「warabi-mochi＋ 梅酒（はちみつソース付）」はアルコールを使用しています。

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