家族会員が一律75万バーツになる8月14日まで！ 「タイランドプリビレッジ」家族プロモーション2026

記事ポイント 家族会員入会金が期間限定で一律75万バーツに統一プラチナ・ダイヤモンド・リザーブの3会員種が対象新規入会者限定でエバーグリーンカード提供 家族会員入会金が期間限定で一律75万バーツに統一プラチナ・ダイヤモンド・リザーブの3会員種が対象新規入会者限定でエバーグリーンカード提供

タイランドエリートインフォメーションセンターが、タイ国営長期滞在プログラム「タイランドプリビレッジ」の「家族プロモーション2026」の開催を発表しました。

家族会員の入会金が期間限定で一律75万バーツとなり、メンバーシップによっては最大125万バーツの割引が適用されます。

「タイランドプリビレッジ」家族プロモーション2026

期間：2026年5月18日〜2026年8月14日対象メンバーシップ：プラチナ（10年）・ダイヤモンド（15年）・リザーブ（20年）対象家族：配偶者、お子様、ご両親内容：家族会員の入会金が一律75万バーツ条件：コアメンバー1名の入会が必要、期間内に不備のない申請書類の提出が必要

タイランドプリビレッジは、タイ国政府観光庁が100%出資する国営企業「Thailand Privilege Card Company Limited」が運営するタイ政府公認の長期滞在プログラムです。

2003年に「タイランドエリート」として発足し、2023年に制度設立20周年を機に現在の名称・メンバーシップ体系にリニューアルされました。

今回のプロモーションは、家族単位でのタイ長期滞在を検討する方が対象です。

既に入会済みのメンバーによる家族の追加申請も、新規での家族同時入会もどちらも対象となります。

家族会員の申請には、家族関係を証明する英文の公的書類が必要で、書類の取得には時間がかかるため、締切間際の相談では間に合わない場合があります。

プロモーション適用による割引額の比較

プラチナ（10年）：通常100万バーツ → 75万バーツ（25万バーツ割引）ダイヤモンド（15年）：通常150万バーツ → 75万バーツ（75万バーツ割引）リザーブ（20年）：通常200万バーツ → 75万バーツ（125万バーツ割引）

メンバーシップの滞在年数が長いほど割引額が大きくなります。

リザーブ（20年）では通常200万バーツのところ75万バーツとなり、125万バーツの割引が適用される計算です。

家族会員はコアメンバーと同じ有効期間のビザおよび各種特典を利用できます。

お子様の教育やセカンドライフなど、家族での長期滞在を想定した入会金の大幅な軽減が本プロモーションの中心的な内容です。

ダイヤモンドやリザーブの上位プランで家族会員を複数名追加する場合、1名あたりの割引幅が大きいため、同時申請での費用差が顕著になります。

早めに書類準備を始めることで、期間内に申請を完了させやすくなります。

「タイランドプリビレッジ」の主な特典

マルチプルビザの発給：最大5年有効のビザがメンバーシップ期間に応じて繰り返し発給、最長20年のタイ滞在が可能国際空港到着・出発時のVIP待遇サービスタイ国内銀行口座の開設年間ポイントとの交換でゴルフ、スパ、マッサージ等の特典（ブロンズを除く）

タイランドプリビレッジが発給する「タイランドエリートビザ」は、最大5年有効のマルチプルビザで、メンバーシップ期間中は繰り返し発給されます。

プラチナで最長10年、リザーブで最長20年のタイ滞在が可能です。

空港では到着・出発時にVIP待遇サービスが受けられるほか、タイ国内銀行口座の開設にも対応しています。

年間ポイントを使ってゴルフやスパ、マッサージなどの特典と交換することもできます。

家族会員はコアメンバーと同じ特典と滞在有効期間が適用されるため、子どもの学校教育期間中の滞在や、夫婦でのセカンドライフといった用途に対応しています。

日本正規代理店限定の同時開催特典

MedPark Hospital VIP会員ステータス「エバーグリーンカード」（バンコク）：高級ラウンジ利用、病院送迎サービス、メンバー専用ライン、メンバー専用駐車場、入院費用・薬代の割引、入院時の救急車無料最大120万円相当の商品券プレゼント

タイランドエリートインフォメーションセンター（日本正規代理店）経由で入会する新メンバーには、家族プロモーションとあわせて追加の特典が用意されています。

バンコクのメドパーク病院との提携により、2026年より当センター経由で入会した新メンバー全員に「エバーグリーンカード」が提供されます。

病院送迎サービスや専用ラインなど、タイ移住後の医療面で利用できる特典が複数含まれています。

さらに最大120万円相当の商品券プレゼントキャンペーンも同時開催中です。

こちらも当センター経由で入会した新メンバーが対象となっています。

家族でのタイ長期滞在を実現する「タイランドプリビレッジ」の家族プロモーション2026は、2026年8月14日まで受け付けています。

申請書類の準備に時間がかかるため、入会を検討している場合は早めに動き始めることが重要です。

メンバーシップ期間中は家族全員が同じビザ有効期間と特典を共有でき、医療・生活・移動の各場面でVIPサービスを活用しながらタイでの暮らしを始められます。

「タイランドプリビレッジ」家族プロモーション2026の紹介でした。

よくある質問

Q. 家族プロモーションの対象となるメンバーシップはどれですか？

A. 対象となるのは、プラチナ（10年）・ダイヤモンド（15年）・リザーブ（20年）の3つの上位メンバーシップ。

家族会員を追加するには、まずコアメンバー1名のご入会が必要です。

対象となる家族は配偶者・お子様・ご両親となっています。

Q. 家族プロモーションで入会金はいくらになりますか？

A. 本プロモーション期間中、家族会員の入会金は一律75万バーツでご案内しています。

通常はプラチナ100万バーツ、ダイヤモンド150万バーツ、リザーブ200万バーツのところ、最大125万バーツの割引が適用されます。

Q. 家族会員の申請に必要な書類はありますか？

A. 家族関係を証明する英文の公的書類が必要です。

書類の取得には時間がかかるため、締切間際の相談では期間内に間に合わない場合があります。

Q. 日本正規代理店経由で入会すると追加の特典はありますか？

A. タイランドエリートインフォメーションセンター経由で入会する新メンバーには、バンコクのメドパーク病院VIP会員ステータス「エバーグリーンカード」と、最大120万円相当の商品券プレゼントが用意されています。

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