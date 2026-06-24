◆パ・リーグ ソフトバンク８―５オリックス（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）

ソフトバンクが４連敗中だったオリックス相手に白星を飾った。

牧原大成は４試合連続安打を放つと、さらに２試合連続マルチ安打もマーク。６回２死一、二塁で紅林の打球に飛びつき好捕した。正木智也は初回先頭打者本塁打でチームを勢い付け、６回１死一塁で放った右前打の際には好走塁を見せた。チームの勝利に貢献した２人の本拠地でのヒーローインタビューは以下の通り。

【牧原の一問一答】

―２回の打席はどんな思いで。

「前の打席で凡打したのもありましたけど、うちの４番がデッドボール当てられたのでなんとかつなげようという気持ちで入って、いい結果になってよかったです」

―２回、打った瞬間の手応えは。

「バットの先っぽだったので、捕られるかなと思ったけど抜けてくれてよかったです」

―これで４試合連続ヒットとなったが、自身の活躍を振り返って。

「一試合一試合必死でやっているので結果に表れてくれてよかった」

―６回の津森投手を救うファインプレーについて。

「あそこが点が入ったら嫌な流れだったので、守備で何とかカバーできてよかった」

―柳田選手がベンチ前でエグッと声を出していたが。

「よかったと思います」

―７回のライトへのツーベースに関して、試合前の長谷川打撃コーチの言葉「強い打球も甘い球も今シーズン追い込まれてからも対応できる」この言葉を聞いて。

「はい…うれしいです」

―ファンへの熱いメッセージを。

「チームの勝利に貢献できるようにこれからも頑張りますし、慶応３兄弟に負けないように頑張ります」

【正木の一問一答】

―今シーズン苦戦しているオリックスとの試合に、どんな思いで臨んだか。

「昨日先制点取られて、負けてしまったので今日は絶対先制点取るとミーティングしていた中で先制点取れてよかった」

―第１打席はどんな意識で打席に向かったか。

「まずは出塁することを考えていた。最高は長打なので、最高を目指して強いスイングできた」

―打った感触は。

「飛距離は出たかなと思ったが、ファウルになるかホームランになるか際どかったので、ホームランになってくれてよかった」

―両手でしっかりスイングしていったが。

「去年けがして右手離せないので両手で振っています」

―６回の好走塁については。

「あの走塁は一塁コーチャーの本多コーチが『行け』と言ってくださったので、本多コーチのおかげです」

―１番を任されて今日で３０試合。１番固定、１軍定着に向けての思いは。

「上がった時はまさか１番打つなんて思っていなかったが、こうやって使ってもらっているので１番打者としてチームにこれからも貢献していきたい」

―柳町選手が試合前に「正木はすごい」と言っていた。

「去年けがしてリハビリ組だった。テレビで１軍の試合見ていて達さん（柳町）がすごい活躍しているのを見て、僕も負けてられないと思ってがんばれた。一緒にがんばりたい」

―最後にメッセージを。

「明日勝ってカード勝ち越しできるように、また１番打者として活躍できるように頑張りたい。応援よろしくお願いします」