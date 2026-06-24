学科から面接・小論文まで1講座で対策！ メディカルラボ「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」

記事ポイント 推薦選抜に特化した「ポイント講座」が2026年6月29日より開講全国27校舎のデータと学力診断テストで個別カリキュラムを作成資料請求で無料の「スタートガイド」をプレゼント 推薦選抜に特化した「ポイント講座」が2026年6月29日より開講全国27校舎のデータと学力診断テストで個別カリキュラムを作成資料請求で無料の「スタートガイド」をプレゼント

メディカルラボは、学科試験に加え面接・小論文・志望理由書など推薦選抜に特化した対策ができる「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」を2026年6月29日（月）より開講します。

医学部の学校推薦型・総合型選抜は、一般選抜より試験科目が少ないケースや志願者倍率が低いケースも少なくありません。

私立大学では募集定員の3割以上を推薦枠としている大学もあり、合格を狙いやすい選択肢のひとつです。

全国27校舎で積み重ねた合格データと1対1個別指導を組み合わせることで、大学ごとの出題傾向に合わせた対策を効率よく進められます。

豊富な実績が、個別カリキュラムの精度を支えています。

メディカルラボ「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」

開講日：2026年6月29日（月）受講期間：受講開始から1ヶ月間（受験終了まで申込受付中）受講料：1大学につき205,000円（税込）／東京女子医科大学・東邦大学は100,000円（税込）※大学により異なる

メディカルラボは、河合塾グループの医系専門予備校として2006年に開校し、全国27校舎で医学部・歯学部合格に特化した指導を行ってきた予備校です。

「完全個別主義」を掲げ、1対1の個別授業と生徒ごとのオーダーメイドカリキュラムを特徴としています。

「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」は、数多くの医学部推薦合格者を輩出してきた実績と全国27校舎で蓄積されたデータをもとに、推薦選抜で合格をつかむための力を身に付けられる講座です。

医学部医学科の推薦選抜には4つの特長があります。

「一般選抜に比べて試験科目が少ない場合がある」「出願条件によっては現役生・1浪生に有利」「志願者倍率が低い場合がある」、そして「学習成績不問の大学もある」という点です。

受験生からのニーズが高い枠でありながら、大学ごとに試験方法や出題傾向は大きく異なります。

そのため、各大学に合わせた効果的な対策が不可欠です。

推薦選抜の対策が難しい理由

大学ごとに試験方法や出題傾向が大きく異なるうえ、過去の推薦選抜に関する情報を公開していない大学も存在します。

独力での情報収集には限界があり、専門的なサポートが力を発揮する場面です。

一般選抜と異なり、学科試験だけでなく面接・小論文・志望理由書・集団討論など、大学によって課される科目の組み合わせが多様です。

何をどこまで準備すれば本番に対応できるかの判断が、受験生にとって大きな課題となっています。

私立大学の中には、募集定員全体の3割以上を推薦枠としている大学もあり、推薦選抜を視野に入れた対策が医学部受験において重要な選択肢になっています。

講座の学習ステップ

受講はまず学力診断テストからスタートします。

生徒の得意・苦手を丁寧に分析し、その結果をもとに合格への最短ルートを導き出して個別カリキュラムを作成します。

一人ひとりの現状に合わせた設計が特徴です。

その後は、プロ講師との1対1の個別授業で学力レベルを着実に高めながら、面接や小論文など受験大学で課される科目の対策を並行して進められます。

授業は大学ごとの試験内容に合わせて設計されているため、複数大学を受験する場合も対象大学ごとに絞った準備が可能です。

大学ごとの出題傾向に合わせたプレテストで本番を想定した練習も受けられます。

受講期間中は自習室と質問解決室を利用でき、個別担任制のサポートを通じて学習の進捗を管理できる環境が整っています。

※校舎により実施内容が異なる場合があります。

対象大学と受講内容・受講料

受講内容と受講料は対象大学によって異なります。

主な対象大学ごとの内容は以下のとおりです。

獨協医科大学・埼玉医科大学・東京医科大学・北里大学・聖マリアンナ医科大学・金沢医科大学・愛知医科大学・藤田医科大学・近畿大学・兵庫医科大学・久留米大学・福岡大学：学科対策（150分）計6回 ＋ 志望理由書・小論文対策（各100分）・面接・集団討論対策（各50分）から計4回 / 受講料：1大学につき205,000円（税込）東京女子医科大学：思考力試験・面接対策（各50分）から計5回 ＋ 志望理由書・小論文対策（各100分）・集団討論（50分）から計4回 / 受講料：1大学につき100,000円（税込）東邦大学：基礎学力・適性試験・面接対策（各50分）から計5回 ＋ 志望理由書・小論文対策（各100分）・集団討論（50分）から計4回 / 受講料：1大学につき100,000円（税込）

上記以外の私立大学・国公立大学を含む全ての医学部推薦対策にも対応しています。

全対象大学共通のサポートと特典

受講コースに関わらず、全対象大学共通で大学別プレテストと学力診断テストを受けることができます。

受講期間中は自習室と質問解決室を利用でき、個別担任制のサポートを通じて学習の進捗を確認しながら対策を進められます。

学習環境と伴走体制の両面が整っています。

資料請求をすると、「学校推薦型・総合型選抜のためのスタートガイド」を無料で受け取れます。

推薦選抜の全体像をつかむ入口として活用できます。

推薦選抜の準備をどこから始めるかの手がかりとして活用できます。

全国27校舎で積み重ねた合格データを活かし、受験大学ごとに必要な科目を絞り込んだ個別カリキュラムで、推薦選抜の合格に向けた準備を体系的に進められます。

学科試験から面接・小論文まで1つの講座でまとめて対策できるため、限られた受験期間を効率よく使えます。

「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」はいつから受講できますか？

A. 2026年6月29日（月）より開講しています。

受講期間は受講開始から1ヶ月間で、受験終了まで申し込みを受け付けています。

Q. 受講料はいくらですか？

A. 対象大学によって異なります。

獨協医科大学・埼玉医科大学など12大学は1大学につき205,000円（税込）、東京女子医科大学と東邦大学はそれぞれ1大学につき100,000円（税込）です。

Q. 掲載されていない大学の推薦対策も受けられますか？

A. 掲載大学以外の私立大学・国公立大学を含む全ての医学部推薦対策にも対応しています。

詳しくは各校舎に問い合わせできます。

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