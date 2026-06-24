低温×温冷リズムで熱ダメージを抑えながら乾かせる！ FEATHERAQUA JAPAN「モイストフロー ヘアドライヤー」

記事ポイント 10秒ごとに温冷を自動切替する「キューティクルリズム制御」で髪表面を整える100,000rpmの高速モーターで最大67dBの静音設計と大風量速乾を両立折りたたみ対応の軽量コンパクト設計でギフトや家族共用にも対応 10秒ごとに温冷を自動切替する「キューティクルリズム制御」で髪表面を整える100,000rpmの高速モーターで最大67dBの静音設計と大風量速乾を両立折りたたみ対応の軽量コンパクト設計でギフトや家族共用にも対応

FEATHERAQUA JAPANが、低温設計・温冷自動切替・大風量速乾を組み合わせた新しいヘアドライヤー「モイストフロー ヘアドライヤー」を2026年6月18日に発売しました。

熱ダメージを抑えながら髪のまとまりやツヤ感、なめらかな指通りを追求したヘアケア発想のドライヤーで、FEATHERAQUAのプレミアムライン「AQUA PRO」の第一弾モデルです。

FEATHERAQUA JAPAN「モイストフロー ヘアドライヤー」

製品名：モイストフロー ヘアドライヤー型番：FA-HDAQUAP1-BK発売日：2026年6月18日出荷開始価格：オープン価格販売先：FFF SMART LIFE CONNECTED WEBダイレクトショップほか各ECモール

FEATHERAQUA JAPANは2023年設立の神奈川県綾瀬市を拠点とする美容家電ブランドです。

「健康と美を同時に追求する」というコンセプトのもと、家電設計とヘアケア処方の両軸でプロダクトを展開しています。

「モイストフロー ヘアドライヤー」はその最上位ライン「AQUA PRO」の初モデルとして登場しました。

このドライヤーが掲げるのは「乾かす」から「整える」へのシフトです。

「Moist Flow（モイストフロー）」は機能の名称であると同時に、髪を整えるための乾かし方を追求した設計思想そのものを指します。

髪に高温を当て続けるとキューティクルの乱れや乾燥ダメージにつながります。

低温・大風量・温冷リズム制御を組み合わせることで、熱負荷を抑えながら効率よく乾かせる独自の構造になっています。

サロン品質を意識したヘアケア性能と、毎日使いやすい価格帯と実用性を両立した点も特徴です。

美容意識の高いユーザーはもちろん、家族での共用やギフト用途にも幅広く対応しています。

クール＆ホット サイクルモード

10秒ごとに温風と冷風を自動で切り替える「キューティクルリズム制御」を備えています。

温冷のサイクルを繰り返すことで髪表面のキューティクルを整え、ツヤ感のある仕上がりに導きます。

ドライヤーによるダメージの主要因の一つが、高温を一方向に当て続けることです。

温風と冷風を交互に当てることで、この熱負荷を分散させながら乾燥を進めます。

ツヤ髪を求めながらもドライヤーの熱が気になるという場合に活用できるモードです。

スマートヘアケアモード・マイナスイオン機能

「低温モイスチャードライ設計」を採用したスマートヘアケアモードでは、高温に頼らずあえて低温をキープして乾かします。

ダメージを抑えながら、美しい髪印象を目指せる設計です。

マイナスイオン機能は根元から毛先まで行き渡り、静電気を低減します。

髪の広がりやパサつきを抑え、まとまり感と自然なツヤをもたらしてくれます。

クールモードとの組み合わせで、乾燥後の髪をより落ち着いた状態に整えることができます。

100,000rpmの高速ブラシレスDCモーターによる大風量エアストリーム速乾システムも搭載。

髪に必要な水分を保ちながら素早く乾かせます。

同モーターを採用しながら最大67dBの静音設計を実現しており、夜間や早朝の使用でもパワフルな風量と静かさを両立しています。

内部のホコリや汚れは、吸込口から逆方向に風を送り出すセルフクリーンエア構造で除去できます。

本体内部を清潔に保つオートクリーン機能が耐久性の向上をサポートします。

軽量コンパクトな本体に折りたたみ機能も備わっており、収納性と持ち運びやすさを両立した設計です。

低温設計と温冷リズム制御、マイナスイオンの3つの要素が組み合わさることで、毎日のドライ時間がそのまま髪のケア時間になります。

「モイストフロー ヘアドライヤー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 温冷の自動切替はどのような仕組みですか？

A. 「クール＆ホット サイクルモード」の「キューティクルリズム制御」によるもので、10秒ごとに温風と冷風を自動で切り替えます。

温冷を繰り返すことで髪表面を整え、ツヤ感のある仕上がりをサポートします。

Q. 使用音はどのくらいですか？

A. 100,000rpmの高速ブラシレスDCモーターを採用しながら、最大67dBの静音設計を実現しています。

夜間や早朝の使用にも配慮したパワフルかつ静かな設計です。

Q. 本体のメンテナンスはどのように行いますか？

A. セルフクリーンエア構造により、吸込口から逆方向に風を送り出すことで内部のホコリや汚れを除去するオートクリーン機能を備えています。

本体内部を清潔に保ち、耐久性の向上をサポートします。

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