天皇皇后両陛下の2週間にわたるオランダとベルギーへの公式訪問は終盤を迎えました。天皇陛下は現地時間の24日午後2時ごろ、訪問先のベルギー南部、ナミュール市で取材に応じ、今回の訪問の印象などについて話されました。

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記者:お忙しい中、このような取材の機会をいただきありがとうございます。今のこちらの方からは、ナミュール市内が一望できますけれども、少しご覧になっていただきまして、感想を伺ってもよろしいでしょうか。

陛下:今回はこのような風光明媚な場所に来ることができまして、そして先ほどプレゼンテーションをしていただいたんですけれども、この川の歴史、それから私が専門としている水運についての話など、ずっとこの町の歴史についていろいろお話しいただいて、この町についても、この地域についても理解を深めることができましたので、大変嬉しく思っております。

また本当に今日このような天気も良くて、このような素晴らしい景色を目の当たりにすることができることを大変嬉しく思っております。

記者:オランダ・ベルギーの訪問は終盤となりました。オランダは13年ぶり、ベルギーは27年ぶりということで、久しぶりに訪問されて変化、そして印象に残った出来事をお聞かせください。

陛下:今回、オランダ、そしてベルギー、両国とも国王陛下、王妃陛下の大変温かいお招きをいただき、大変今日までも大変楽しく充実した日々を送ることができておりますこと、大変ありがたく思っております。

国王陛下、王妃陛下、並びにそれぞれの国の国民の皆さんに本当に温かく迎えていただいておりますこと、本当に嬉しく思っておりますし、心から感謝しております。

それからまた、国王陛下と王妃陛下には歓迎行事であるとか、それから心温まる晩餐会を催していただいて、また今日もそうですけれども、いろいろな施設へもご同行いただいていましたこと、本当にそういったこと、そしてまた心温まるおもてなしをいただいたこと、本当に心からありがたく思っております。

あわせてオランダ、ベルギー両国とも本当に行く先々で、皆さんから本当に温かく迎えていただいておりまして、これに対しても本当に心から感謝したいと思います。これまで日本とオランダ、そしてあるいは日本とベルギー、それぞれの国の友好関係の増進に尽くしてこられた方々に対して、本当に心から感謝したいと思っております。

今回は両国ともに、オランダではヘット・アウデ・ロー、アムステルダムの王宮、ベルギーではシエルニョン城、そしてラーケンの王宮といった王室の施設に宿泊をさせていただいたこともあって、非常にくつろいだ雰囲気の中で、それぞれの国の王族の方々と親しく話をすることができて、より交流を深めることができたような感じがいたします。これは雅子も同じような気持ちでおります。

それからまた、今回は国王陛下、王妃陛下のみならず、それぞれの国のお子さま方ともお会いすることができまして、また親しく話をすることができましたことも大変嬉しく思っております。ちょうど私と雅子、それから愛子を伴って、オランダのヘット・アウデ・ローに、オランダの当時の女王陛下の温かいお招きを受けて滞在させていただいてからちょうど今年20年になりますけれども、その時にはオランダの王女さま方も、そしてまたベルギーの王女さま方、そして王子さまも一緒に来られていて、その時は考えてみますと、オランダのアマリア王女殿下は2歳で、愛子はその時4歳でしたけれども、アマリア王女殿下は2歳でいらっしゃって、それからまたベルギーのエリザベート王女殿下は4歳、愛子と同い年の4歳でいらっしゃって、ほかの王女さま、また王子さま方もそれぞれ20年の時を経て、すっかり成長されて、立派になられていること、本当に私たちも大変嬉しく思いましたし、ある意味では私たちの世代でより交流が深められたのと合わせて、次の世代への橋渡しもできたのではないかと、そういう意味でも大変ありがたく思っております。

それで、先ほどもお話ありましたけど、オランダでは13年ぶり、それからベルギーでは27年ぶりの訪問となりましたけども、時系列的に簡単にお話ししますと、まずデルタレスでは、この水の分野における最先端の知見について学ぶことができましたし、ハーグの平和宮では、平和と法の大切さ、そしてまたライデン大学では日本と、それから日本との学術交流の積み重ねですね、そういったことについても理解を深めることができたように思います。

また、オランダで最後に訪れたプリンセス・マキシマ小児がんセンターでは、私も非常に感動しましたのは、非常に高度な医療とそれから子どもたちやそれから家族に寄り添った医療が施されていまして、例えば例を挙げるとすると、例えば家族と一緒に宿泊できること、それからまた子供さんたちにとっても遊ぶスペースが十分に取られて確保されていることなど、非常に私も感銘を受けましたし、また、そこで研究をしている日本人の方々ともお話をすることができましたことを大変嬉しく思っております。

それからまた、ベルギーに移りまして、ベルギーではブラッセルの王宮、ラーケンの王宮、またシエルニョン城もかつて訪れたことがありますので、雅子とも一緒に訪れていますので、大変懐かしく思いましたし、また周辺の風景が大変美しかったので、そこで本当に雅子とともにゆっくりと過ごすことができましたし、またベルギーの王室の方々、王女さま方も含めてですね、非常にゆっくりとゆったりとした雰囲気の中で記憶を温めることができたように思います。

今はベルギーではラーケンの王宮に宿泊させていただいておりますけれども、ここは私も以前に何回か泊めていただいたことがありまして、一番最初に伺った時はまだボードワン国王陛下、ファビオラ王妃陛下がお元気でいらっしゃって、両陛下から大変温かくラーケンの王宮でおもてなしをいただいたこと、そういったことを本当にラーケンの王宮の隅々にそのような思い出が残っているような感じがしまして、本当に今回感慨深い滞在となっております。

記者:オランダ、ベルギー、それぞれの王室の方々と今お話にあったように旧交を温められましたが、今回のご訪問で王室との関係性がどのように深まったと思われますか。また、皇室と王室の親しい交流が、国民生活にどのように広がっていくことを期待されますか。

陛下:今、答えてしまったような感じがしますけれども、繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、やはり今回、王宮もちろんお城もそうですけれども、そういった王室の施設に泊めていただいたことによって、より深く王族の方々とお話しすることができたように思いますし、また非常にくつろいだ雰囲気の中でいろいろ交流をすることができたことによって、お互いの親密度がより深まったのではないかというふうに思っております。

また、これも先ほどの続きになりますと繰り返しになりますけれども、やっぱりそのお子さま方ともいろいろ話ができて、交流を深めることができたことによって、また次の世代への橋渡しができたのではないかというふうに思っております。

記者:そして今回の晩餐会でのお言葉は、両陛下で推敲（すいこう）を重ねられたと伺っております。今回の訪問にあたり、皇后さまからどのような支えがありましたでしょうか。

陛下:今回、晩餐会でのスピーチを作るにあたって、雅子からもいろいろ助言をもらいました。

記者:やはりお二人でどういったお言葉を重ねるか、どういった表現をされるかというのは、かなりお話し合いになられたんですか。

陛下:話し合いはもちろんしましたけれども、二人ともそれぞれのオランダ、ベルギーともにいろいろな思い出がありますので、そういった思い出を確かめ合ったということは確かにあります。いずれにしても非常に貴重な助言をもらったように思います。

記者:陛下はオランダでは記念碑の前で黙祷をされました。オランダの遺族の方々からも非常に好意的な声もたくさんありまして、私自身も記憶を未来につないでいくという思いを感じたんですが、あの時、陛下はどのようなお気持ちで碑の前に立たれていたんでしょうか。

陛下:本当に過去にどのようなことがあったか。日本とオランダの間にどのようなことがあったか、こういったことは、過去の歴史は、これは決して忘れるべきではないと思います。過去の歴史を直視して、そして過去の歴史から謙虚に学ぶという姿勢が私は非常に大切だと思いますし、そのようなことを行った上で、良い未来の良い両国関係が築けていくのではないかと思います。

私はその慰霊碑の前に立ったときに本当に心を込めて、私たちは本当に心を込めて亡くなった方々への慰霊の気持ちを表した次第です。

記者:2000年のときのご両親の上皇ご夫妻のお姿とも重なるように感じたんですが、やはり天皇としての気持ちを受け継ぐという、そういう面もあったんでしょうか。

陛下:それはもちろんです。かつて上皇上皇后両陛下はご訪問にあたってベアトリックス女王陛下からもいろいろなご理解をいただいて、女王陛下、上皇上皇后両陛下がご一緒に将来に向けてのこの融和について、大変いろいろよくお考えになって、そしていろんな行動をされたんだと思います。その時のことは私も両親からいろいろ聞いておりますので、今回も両親の思いを受け継ぐような形で私も心を込めて拝礼をした次第であります。

記者:視察先についてちょっと教えてほしいんですけれども、これまで国賓訪問では、長い目で見た文化交流とか友好関係の視察先が多かったと思うんですけれども、平和宮ですとかこれから行かれるアイメックとかは、紛争解決の現場であり、日本のいわば国益をめぐって頑張って、日本の立場を主張して頑張っている日本の人などもいる場所です。アイメックも経済の研究機関とはいえ、経済の半導体の企画づくりの中でギリギリと頑張っている生の現場なんですけども、そういう視察先っていうのは今までなかったのかなと思うんですけれども、その辺についてはどういうふうにお感じになりますか。

陛下:もちろんこういう国賓での訪問の場合、過去からのいろいろな積み重ね、そういう場所を実際に目の当たりにすることもとても大切だと思いますけれども、今のその国の姿というものを見るのもとても大切だと思いますし、それから今回もオランダでもベルギーでも、日本との協力の大切さというものを皆さん異口同音におっしゃっておられますので、やっぱりそのような意味であっても、今回のそのような施設への訪問というのは非常に意味があるものではないかと思いますし、また私も今お話ししたように、今の現在のそれぞれの国の姿を見る、そしてまた理解する上で、今回の訪問、そういった場所への訪問もとても楽しみにしております。

記者:先ほどお子さま方とのご交流の話がありましたけれども、当時4歳や2歳だった王女さま方は、愛子さまと遊んだ記憶っていうのはお持ちなんでしょうか。また、愛子さまへのご伝言は？

陛下:そうですね、皆さんから本当に、愛子はどうしてるかというようなお話をいただいて、とても嬉しく思いましたし、それから愛子にもよろしくというようなことを皆さんおっしゃっていただきました。

特にエリザベート王女殿下ですとちょうど同い年でもあるし、アマリア王女殿下も2歳ではいらしたわけですけど、皆さんそのあたりのことを他の王族のお子さま方も含めて覚えていただいているようで、 愛子もオランダに伺った時のことをヘット・アウデ・ローで皆さんとご一緒に過ごさせていただいた日々のことを覚えているようで私もとても嬉しく思っております。

記者:ブリュッセル市庁舎や小児がんセンターなど、さまざまな触れ合いの場所で皇后さまが傍らにおられましたけれども、やはりお二人で触れ合われると、どういった広がりなどを感じられますか。

陛下:もちろん、二人でいろんな方とお会いすることによって、おっしゃったように、確かにこの交流の場というのはさらに広がってきているように思います。雅子もそれぞれの皆さんとのお話しできたこと、とても嬉しく思っておりますし、またこの交流の機会を通じて少しでもこの両国間の友好親善の増進に貢献することができればというふうに思っております。

今回も皆さん方とお話しすることができて私たちも大変嬉しく、そしてまた楽しいひとときを過ごしたように思います。

記者:2か国（訪問）は大変久しぶりでしたけれどもいかがでしたでしょうか。

陛下:そうですね。本当に久しぶりだと思いますけれども、今回は確かに長い日程ではありましたけれども、間には王宮の施設で、ゆっくりとさせていただいたことによって、雅子も本当に体調を崩さずに今日まで来ておりますし、

このようなことが本当に私たちの二人にとってありがたいことであって、両王室のご配慮に本当に心から感謝したいと思います。

記者:話題が戻ってしまって恐縮なんですけども、オランダの晩餐会ではベアトリックス前女王が最後まで参加されたと聞いております。ベアトリックス前女王とは、先の大戦の話だとか上皇上皇后両陛下の話だとかそれ以外のお話もどのような会話をされて、どのようにお感じになったかお伺いできますでしょうか。

陛下:細かいことについてはちょっとお話は控えたいと思いますけれども、女王陛下も、上皇上皇后両陛下に来ていただいたということをとても喜んでおられましたし、また上皇上皇后両陛下からも、その時、ベアトリックス女王陛下に大変なご配慮していただいたということを大変ありがたく思ったという話を私も伺っております。

ベアトリックス女王は本当に私も小さい時から何回もお会いしているので、よく両親の部屋にもベアトリックス女王陛下の写真も、それから国王陛下、ファビオラ王妃陛下の写真も飾ってありまして、本当に私も小さい頃からこの両王室の皆さんとの交流を私の両親も本当に大切にしていたんだなっていうことを小さい頃から思っておりました。

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天皇皇后両陛下は現地時間の25日、ベルギー国王夫妻とお別れのあいさつを行い、午後、日本に向け帰国の途に就かれる予定です。