『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』PV第2弾公開で内田真礼が追加キャスト＆ED主題歌担当 OP主題歌はオーイシマサヨシ
内田真礼演じる物語の鍵を握る謎の少女はPVの最後に登場
7月11日からテレビ朝日系列全国24局ネット“ANiMAZiNG!!!”枠で放送されるテレビアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』（毎週土曜 深2：00）のPV第2弾が公開された。あわせて、追加キャストとして内田真礼が出演するほか、オープニング主題歌がオーイシマサヨシ「杯メンテナンスガール」、エンディング主題歌が内田真礼「ベリーグッド・エンカウント」に決定した。
【動画】最後に謎の少女登場！『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』PV第2弾
PV第2弾は、宿敵だった流星とミーティアが現世で再会し、新たな“戦い”を繰り広げる姿が描かれている。前世から受け継がれた力が垣間見えるバトルシーンをはじめ、テンポの良い掛け合いやコミカルな日常シーンなど、本作ならではの魅力がたっぷりと詰め込まれた。
また、互いへの特別な想いを感じさせる場面も描かれ、単なる敵同士ではない2人の関係性にも注目。前世では魔王と勇者として対立した2人が、現世では恋の駆け引きを繰り広げることに。
そして、PVのラストで登場した、物語の鍵を握る謎の少女・紬奈愛琉（つむぎな める）役を内田が担当。PVでは、主題歌両楽曲の一部もいち早く聴くことができる。
本作は、『モーニング・ツー』で連載中の『ぱにぽに』などの人気作を世に送り出してきた氷川へきる氏の最新作が原作。ひきこもってゲーム三昧の日々を送るが、実はここではない世界では魔王をやっていた鳴神流星と、かつて流星を倒した勇者であり、現在は女子高生の花織ミーティア、元魔王と元勇者によるラブコメディー。
7月11日からテレビ朝日系列全国24局ネット“ANiMAZiNG!!!”枠で放送されるテレビアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』（毎週土曜 深2：00）のPV第2弾が公開された。あわせて、追加キャストとして内田真礼が出演するほか、オープニング主題歌がオーイシマサヨシ「杯メンテナンスガール」、エンディング主題歌が内田真礼「ベリーグッド・エンカウント」に決定した。
PV第2弾は、宿敵だった流星とミーティアが現世で再会し、新たな“戦い”を繰り広げる姿が描かれている。前世から受け継がれた力が垣間見えるバトルシーンをはじめ、テンポの良い掛け合いやコミカルな日常シーンなど、本作ならではの魅力がたっぷりと詰め込まれた。
また、互いへの特別な想いを感じさせる場面も描かれ、単なる敵同士ではない2人の関係性にも注目。前世では魔王と勇者として対立した2人が、現世では恋の駆け引きを繰り広げることに。
そして、PVのラストで登場した、物語の鍵を握る謎の少女・紬奈愛琉（つむぎな める）役を内田が担当。PVでは、主題歌両楽曲の一部もいち早く聴くことができる。
本作は、『モーニング・ツー』で連載中の『ぱにぽに』などの人気作を世に送り出してきた氷川へきる氏の最新作が原作。ひきこもってゲーム三昧の日々を送るが、実はここではない世界では魔王をやっていた鳴神流星と、かつて流星を倒した勇者であり、現在は女子高生の花織ミーティア、元魔王と元勇者によるラブコメディー。
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