サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が、２４日放送の日本テレビ系特番「緊急特番！ＦＩＦＡワールドカップ熱戦の舞台裏を生放送ですべて見せます」（午後９時）に現地からＶＴＲ出演。日本代表が史上最多得点で快勝したチュニジア戦を振り返りつつ、日本時間２６日のスウェーデン戦を展望した。

チュニジア戦での鎌田大地の先制ゴールを「鎌田さん、左足ピョンやて！」と表現した自身の解説について聞かれると「左足ピョンね。あれ、（表現が）難しいです。なんて他に呼ぶか分からないです」と正直に回顧。

「ヒールでもないので、唯一、僕の知識の中から取りだした単語が、あの単語でしたね」と“解説”していた。

本田はＮＨＫで解説を務めた１４日のオランダ戦では「え！ ヤバ！ １９３（いち、きゅー、さん）のウィンガー！？なんなん、この１１番。ほんまマジ、ウザいわぁ」「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」「オランダはとにかくデカい。トイレの便器も高い」などの本田語録を連発。

日本テレビ系で解説を務めた２１日のチュニジア戦でも「鎌田さん、うまっ！左足、ピョンやん！」「股抜きちゃう？ 股（抜き）！ サイドネットは神です！」「１００％勝ちます。１００％なんてことはないんですけど、９９・９９９９％勝ちます」「サッカー界で言うところのイケイケドンドンです。サッカー界ではたまにしか出ないイケイケドンドン」などの名言を連発していた。