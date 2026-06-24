第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の山梨大会の組み合わせ抽選会が２４日、甲府市内で行われた。昨夏より１校多い３３校３２チームが出場。７月５日に開幕し、順調に日程が消化されれば、決勝は同２２日に行われる。

昨夏の甲子園４強で、４季連続の出場を狙う山梨学院は同６日に韮崎との初戦が決まった。投打二刀流で今秋のドラフト１位候補として注目を浴びる山梨学院・菰田陽生主将（３年）が抽選会のくじを引いた。「ここまでやってきた全てを発揮して、スタンド全員が一体となってやっていく姿を見せたい」と意気込みを口にした。

今春のセンバツに出場し、３月２２日の長崎日大との１回戦で守備中に左手首を骨折した菰田。春季関東大会ではスタンドからチームを応援した。投手としては６月に復帰を果たし、順調な回復を見せている。夏の大会を前にした自身の状態について「コンディションとしては悪くないので、（開幕まで）残り２週間で少しでも上げていけたら。今週くらいから実戦でもバッティングも復帰する予定。（投打共に）いけると思います」と、打者としての復帰も間近であることを明かした。

主将として臨む最後の夏。投打の柱として「どこが相手でもまずは甲子園に出ること、最終的には日本一を目標に頑張りたい」と決意。試練を乗り越えた大器の、最後の夏が始まる。