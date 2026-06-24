「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛（２５）が２４日、東京・日本武道館で卒業コンサートを開催し、１期生でＯＧの飯田圭織がアンコールでサプライズ登場した。

約１２年活動した牧野のセレモニーが始まると同時に登場した飯田は、いきなり感情を高ぶらせて涙。客席からどよめきも起こる中、牧野に花束を手渡すと「卒業おめでとう。すてきなドレスだね」と優しく声をかけた。

牧野がお披露目された当時を振り返り「初めて言うんですけど、新メンバー紹介を見ておりました。あなたに一目ぼれをしました」と告白。「放つパワーが本当にすごくて、いつか引っ張る存在になると思ってました」と明かした。

過去のスポーツ報知の取材で、飯田について牧野は「コンサートに来てくださって、感想と『もっとこうだと良いよね』っていうことを言ってくださる。本当に今のモーニング娘。のためを思って言ってくださってるので、すごくうれしいんですよ」と感謝の思いを吐露。「今の子のことを見捨てないで考えてくれている」と頭が上がらない様子だった。

この日、そんな偉大な先輩から「真面目で努力家。今日のステージも素晴らしかった」と称賛を受け、牧野は感無量の表情。「いつも１２０％で頑張る牧野真莉愛。これからもずっと応援しています」とねぎらいを受けると、「ありがとうございます」とかみ締めていた。