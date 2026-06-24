「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛（２５）が２４日、東京・日本武道館で卒業コンサートを開催した。４月にスタートした春ツアー（１２会場２６公演）のファイナル公演としても行われ、全３１曲をパフォーマンス。約１万人のファンの前でアイドル人生の集大成を飾った。

牧野の好きなものが詰め込まれたラストステージとなった。代表曲「ＬＯＶＥマシーン」などで持ち前のキレキレなダンスを見せつけたほか、愛読する漫画「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」をモチーフにした演出も披露。幼少期から熱烈に応援する日本ハム・新庄剛志監督（５４）から届いた手紙を自ら読み上げ「苦しいこともあったと思いますけど、前を向いてステージに立っていたことを心から尊敬しています」と書かれた文面を目にすると涙があふれた。

さらに、日本ハムの木田優夫ＧＭ代行（５７）や山崎福也投手（３３）からはビデオメッセージも。木田氏は「ファイターズを応援していただいて感謝していますし、僕の自撮りの写真もインスタにあげていただいて感謝しています。これからもモーニング娘。とファイターズは永久に不滅ですので、一緒に頑張っていきましょう」と語りかけ、山崎も「いつも球場に来ていただき、僕ら選手は力になっています。これからも牧野さんの変わらぬ活躍を祈っております。また球場でお会いできる日を楽しみにしております」と呼び掛けた。

グループＯＧの飯田圭織（４４）がサプライズ登場。飯田からは花束を手渡しされ「真面目で努力家。今日のステージは輝かしくて素晴らしかった」とねぎらいを受けた。

在籍日数は４２８６日。自身にとって、モーニング娘。は「夢」と表現する。「モーニング娘。になるのが夢で、モーニング娘。になりたくてオーディションを受けた。一員になった今でもずっと夢の中にいる感じがしますし、私の中でモーニング娘。は永遠の夢です」。アンコールではグループのデビュー曲「モーニングコーヒー」の衣装をオマージュしたドレスを身にまとい、尽きることのないモー娘愛を体現した。

最後は「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」のキャラクター・ルフィの義兄・エースの名ゼリフを用いて感謝の思いを伝えた。「今日までこんなどうしようもねえ自分を愛してくれてありがとう」。フルスイングを貫き、唯一無二のスタイルで駆け抜けた１２年。思い出を胸に刻み、人生の新たな“シーズン”に入る。