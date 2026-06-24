日本テレビ「緊急生放送！ＦＩＦＡワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますＳＰ」が２４日、放送され、上田晋也、井桁弘恵らがスタジオ出演した。

井桁とともにメキシコ・モンテレイで２０日（２１日）、日本−チュニジア戦を生観戦し、中継にも登場した俳優・竹内涼真は、アメリカ・ダラスから中継で生出演。現地は２４日午前７時だったが、名コンビとなった解説の槙野智章氏とともに「バモス！」と熱く登場。東京のスタジオのメンバーに「行こう！行こう！」と元気いっぱいだった。

竹内の登場に、ＳＮＳも沸騰。「まだ現地なんだ」「竹内涼真ずっと現地おるやん」という驚きの声をはじめ、やっぱりでかいよなー 槙野よりでかい？」「竹内涼真はインタビューだけでサッカー上手いの伝わってくる 応援もめちゃくちゃ熱いし最高やこの男」「槙野さんより竹内涼真くんの方が身長高いの？」「竹内涼真バリかっこよく無い？格が違うだろ」「槙野と並んでもデカい竹内涼真」「竹内涼真デカすぎんか イケメンやし 勝ち組やな」「声でかいｗテンションおかしいｗ」などと多くの声があがる反響となっている。

サッカー少年だった竹内は高校時代、読売ヴェルディユースでプレー。１８７ｃｍで、１８２ｃｍの槙野氏より高い。筋トレも欠かさず、９頭身の小顔がスタジアムでも際立っていた。