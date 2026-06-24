全日本プロレス２４日の新木場大会で綾部蓮（２９）が、宮原健斗（３７）の持つ３冠ヘビー級王座への挑戦を表明した。

綾部はこの日潮崎豪、斉藤ジュンと組んで、宮原、本田竜輝、羆嵐組と６人タッグマッチで激突。両者一歩も譲らない攻防の中、場外乱闘が繰り広げられるなど目まぐるしい展開が続いた。

綾部は、本田からのラリアートに倒れたところで宮原からも顔面に２連発のキックを受け、ダメージを負った。コーナーに追い込まれると宮原、本田、羆嵐から立て続けにラリアートを食らう。さらに宮原からシャットダウン・スープレックス・ホールドを狙われるピンチに陥った。

なんとか粘り、デスルーレット（旋回式ラストシューティング）で反撃を試みるも、脱出され、顔面にブラックアウトが決まる。しかし根性を見せた綾部は宮原をアイアン・メイデン（チキンウィング式ドラゴンスリーパー）で捕獲し、一気に形勢逆転。絞り上げて薄氷のギブアップ勝ちを収めた。

激闘を制した綾部は「このタイミングをずっと望んでたんだ。宮原健斗、３冠のベルトをかけて俺と戦ってくれ。拒否権はない」とベルトへの挑戦を表明。リング上で倒れる宮原を踏みつけ、「宮原、絶望を味わってもらうよ」と宣戦布告した。

一方、Ｖ８戦の日時を７月２５日の神戸大会に指定している宮原は「やってやるよ。俺に絶望を与える？ プロレス界に希望を与え続ける男に絶望を与える、か…。おもしろい」と承諾し、控室へ去っていった。