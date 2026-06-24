毎年恒例の公演「日本歌手協会 夏まつり唄まつり2026」が24日、東京・練馬文化センター大ホールで開催された。歌手の伍代夏子（64）らが出演し、5月31日に92歳で亡くなった菅原洋一さんをしのんだ。この日のコンサートには菅原さんも出演予定だった。

伍代は菅原さんとデュエットする予定だったヒット曲「アマン」を司会の合田道人（64）と歌い、「穏やかな方で随分かわいがってもらった」と人柄に思いをはせた。合田は病床でのやりとりを明かし「生涯現役とはあの方の言葉だった」と語った。

同じく追悼コーナーで菅原さんの代表曲「今日でお別れ」を歌ったクミコ（71）は、生前一緒にデュエットでレコーディングを行ったこともある仲。「あんな歌い手人生って、最高にブラボーですよね」と生涯現役を貫いた生きざまに敬意を表した。

同じく司会を務めた小柳ルミ子（73）は泣かずに「今日でお別れ」を歌いきったクミコを絶賛。「あんなにソフトに甘く人生を、恋を歌える方はいらっしゃらない」と菅原さんの歌声を懐かしんだ。

24日にも同所で公演が行われ、夜の部では長男の菅原英介が菅原さんの出世作「知りたくないの」を歌う。