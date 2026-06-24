極楽とんぼの加藤浩次（57）が、サッカー・ワールドカップ（W杯）日本代表DF長友佑都にエールを送った。ハリセンボンの近藤春菜（43）と共演するNHK総合の新番組「アイカタ〜大切な人の【イイところ】撮ってきてください〜」シーズン2（火曜午後11時）が、30日から放送を開始するのを前に、2人は番組を収録した都内の喫茶店で行われた取材会に出席。“アイカタ”を密着するドキュメントバラエティー番組の内容になぞり、日本代表で密着したい人を問われると「長友ですね。あんだけ裏で支えているというのを、全部密着してみたいですね」と、しみじみと語った。

長友を選んだ理由についても熱弁を振るった。「あの年（日本代表最年長の39歳）で入って、この後は分かりませんけど、ここまで試合に出ていなくても、あのテンションを保てるというのは、僕はすごいなと思っているので。一番、長友さんに（密着）したいなと思います。年も一番近いですし」。芸能界屈指のサッカー好きとして知られるだけに、ピッチ上で活躍する選手だけではなく、ベンチから鼓舞する姿や、その原動力となるものが何かを知りたい様子だった。

番組の特徴についても加藤は「全部違うんですよ。『このパターンね』っていうのがないんですよね、この番組って。それがないから面白い。どこか照れもある。普段、恥ずかしくて伝えられない『照れくさくて言えねえよ』って思っている方に出てもらいたい。言えるチャンスになるから。面白いのは芸能人、タレントの方と、一般の方の垣根がないんですよ。ここがすごい、いいなと思って」と、力を込めて話した。それだけに「アイカタ」のような形で撮影された、長友の素顔に興味津々のようだった。