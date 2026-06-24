「夏の富良野はとても人気だから」年1回の旅行を積み立てる68歳女性の2泊北海道夫婦旅
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
年齢・性別：68歳・女性
同居家族構成：本人、夫（70歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：新潟県
現在の現預金：1800万円、リスク資産：400万円
老齢厚生年金（厚生年金）：10万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険3万円
年金以外の収入：不明
配偶者の収入：年金28万円、アルバイト収入60万円（ともに年額）
ひと月の支出：18万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2023年7月に夫と2人で」訪れた「2泊の北海道・富良野と美瑛（びえい）」旅行だそう。
特に印象に残っていることとして、「一面に広がるラベンダー畑の景色がとても美しく、写真で見る以上の感動がありました。風に揺れる花の香りや広大な自然に癒やされ、日常の疲れが一気に抜けていくような感覚でした。また、地元の新鮮な野菜やスイーツもとてもおいしく、ゆったりとした時間を過ごせた」と旅の思い出を振り返ります。
富良野・美瑛を訪れるなら「夏の富良野はとても人気があるため、宿泊先やレンタカーは早めに予約するのがおすすめです。また、朝や夕方の時間帯は人が少なく、ゆっくり景色を楽しめるので特におすすめ。歩きやすい靴を用意しておくと安心です」と高橋由美子さん。
なお旅行にかかった費用は「夫婦2人で合計約25万円でした。飛行機代が往復で約10万円、宿泊費が2泊で約8万円、レンタカーとガソリン代で約2万円、食事や観光費用で約5万円ほどかかりました」とあります。
シニア旅行ならではの心配事として「体力的に長時間の移動が不安でしたが、こまめに休憩を取りながら行動することで問題なく楽しめました。オンラインでの予約も最初は不安でしたが、事前に家で確認しておいたことでスムーズに」手続きができたと言います。
最後に、これから旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「無理のないスケジュールを組むことが大切だと感じました。詰め込みすぎず、余裕を持った計画にすることで安心して楽しめます。また、事前に気候や移動手段を調べておくと、現地で慌てずに行動できるのでおすすめです」とアドバイスしていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィールペンネーム：高橋由美子
年齢・性別：68歳・女性
同居家族構成：本人、夫（70歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：新潟県
現在の現預金：1800万円、リスク資産：400万円
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万9000円
老齢厚生年金（厚生年金）：10万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険3万円
年金以外の収入：不明
配偶者の収入：年金28万円、アルバイト収入60万円（ともに年額）
ひと月の支出：18万円
「行ってよかったシニアの旅先は富良野・美瑛」現役引退後は「1年に1回程度、夫婦ふたり旅」をすることが多いという高橋由美子さん。
シニアになって行ってよかった旅先は、「2023年7月に夫と2人で」訪れた「2泊の北海道・富良野と美瑛（びえい）」旅行だそう。
特に印象に残っていることとして、「一面に広がるラベンダー畑の景色がとても美しく、写真で見る以上の感動がありました。風に揺れる花の香りや広大な自然に癒やされ、日常の疲れが一気に抜けていくような感覚でした。また、地元の新鮮な野菜やスイーツもとてもおいしく、ゆったりとした時間を過ごせた」と旅の思い出を振り返ります。
富良野・美瑛を訪れるなら「夏の富良野はとても人気があるため、宿泊先やレンタカーは早めに予約するのがおすすめです。また、朝や夕方の時間帯は人が少なく、ゆっくり景色を楽しめるので特におすすめ。歩きやすい靴を用意しておくと安心です」と高橋由美子さん。
なお旅行にかかった費用は「夫婦2人で合計約25万円でした。飛行機代が往復で約10万円、宿泊費が2泊で約8万円、レンタカーとガソリン代で約2万円、食事や観光費用で約5万円ほどかかりました」とあります。
「旅行は年に1回の楽しみ。少しずつ費用を積み立てています」年金生活における旅費のやりくりについては「日々の生活では無駄な出費を抑え、旅行のために少しずつ積み立てをしています。年に1回の楽しみとして計画することで、無理なくお金のバランスを取ることができています」とのこと。
シニア旅行ならではの心配事として「体力的に長時間の移動が不安でしたが、こまめに休憩を取りながら行動することで問題なく楽しめました。オンラインでの予約も最初は不安でしたが、事前に家で確認しておいたことでスムーズに」手続きができたと言います。
最後に、これから旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「無理のないスケジュールを組むことが大切だと感じました。詰め込みすぎず、余裕を持った計画にすることで安心して楽しめます。また、事前に気候や移動手段を調べておくと、現地で慌てずに行動できるのでおすすめです」とアドバイスしていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)