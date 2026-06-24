【ダイソー】2026年上半期「ベストバイ」5選！ 新発売アイテムからSNSで話題のアイテムまで
便利グッズから一般的な生活用品まで幅広く取り扱っているDAISO（以下、ダイソー）。毎月、約1200点の新商品が発売される中でも、発売されるやいなやSNSでバズって入手困難になるものや、じわじわと口コミでその素晴らしさが伝わるものなどがあります。
今回は、2026年上半期のダイソーベストバイ商品を厳選して5つご紹介します。
今年の2月に新商品として紹介されたのが「流せるトイレブラシ」と「つけ替え用ブラシ」です。
・「ハンドル+つけ替えブラシ2個」税込220円 JANコード：4550480940106
・「つけ替えブラシ4個」税込110円 JANコード：4550480940090
シンプルな作りなのでハンドルのメンテナンスも簡単。洗剤がついたブラシは適度な厚みで掃除しやすくなっています。
2026年春、動画SNSでも頻繁に紹介された新商品の「2IN1車載ドリンクホルダー」。税込330円で、JANコードは4550480785073です。最大直径が約150mmまで広がり、紙コップからカップ麺まで収納可能の逸品ですよ。
ダイソーには以前よりトリートメントをなじませるためのコームがありましたが、2026年2月の新商品として紹介された「トリートメントコーム 取っ手やラック等に掛けられるフックタイプ」にはプラスのうれしい機能がつきました。
トリートメントをなじませる粗目コームと、頭皮や首周りをほぐす波型コームの2種類付き。ヘアケアしながら頭皮のケアもできる優れものです。税込110円で、JANコードは4550480845975となっています。
こちらは2025年初冬に発売されたものですが、「電子レンジだけで麻婆豆腐ができる！」とSNSで話題になった「麻婆豆腐職人」。税込330円、JANコードは4582281742658です。豆腐カッターで豆腐一丁を麻婆豆腐に合うサイズにカットでき、本体容器で具材を加えて完成です。
こちらは2025年の始めごろに発売された商品ですが、秋ごろからテレビ番組でたびたび紹介され、2026年になってSNSで頻繁に投稿されている「強力油汚れ・コゲ落としクリーナー」。税込330円、JANコードは4903367306937です。パッケージ記載のとおり、頑固な油汚れやコゲを落としてくれる“実力派”です。
今回は、2026年上半期の「ダイソーベストバイ」をご紹介しました。日々新商品が発売されているダイソー。今回ご紹介したアイテムもぜひ手にとってチェックしてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
今回は、2026年上半期のダイソーベストバイ商品を厳選して5つご紹介します。
1. 最小の労力でトイレ掃除ができる「流せるトイレブラシ」と「つけ替えブラシ」
今年の2月に新商品として紹介されたのが「流せるトイレブラシ」と「つけ替え用ブラシ」です。
・「つけ替えブラシ4個」税込110円 JANコード：4550480940090
シンプルな作りなのでハンドルのメンテナンスも簡単。洗剤がついたブラシは適度な厚みで掃除しやすくなっています。
2. 車内が一気に機能的に！「2IN1車載ドリンクホルダー」
2026年春、動画SNSでも頻繁に紹介された新商品の「2IN1車載ドリンクホルダー」。税込330円で、JANコードは4550480785073です。最大直径が約150mmまで広がり、紙コップからカップ麺まで収納可能の逸品ですよ。
3. プラスの機能がついた「トリートメントコーム」
ダイソーには以前よりトリートメントをなじませるためのコームがありましたが、2026年2月の新商品として紹介された「トリートメントコーム 取っ手やラック等に掛けられるフックタイプ」にはプラスのうれしい機能がつきました。
トリートメントをなじませる粗目コームと、頭皮や首周りをほぐす波型コームの2種類付き。ヘアケアしながら頭皮のケアもできる優れものです。税込110円で、JANコードは4550480845975となっています。
4. 電子レンジだけで完成「麻婆豆腐職人」
こちらは2025年初冬に発売されたものですが、「電子レンジだけで麻婆豆腐ができる！」とSNSで話題になった「麻婆豆腐職人」。税込330円、JANコードは4582281742658です。豆腐カッターで豆腐一丁を麻婆豆腐に合うサイズにカットでき、本体容器で具材を加えて完成です。
5. 驚きの実力！「強力油汚れ・コゲ落としクリーナー」
こちらは2025年の始めごろに発売された商品ですが、秋ごろからテレビ番組でたびたび紹介され、2026年になってSNSで頻繁に投稿されている「強力油汚れ・コゲ落としクリーナー」。税込330円、JANコードは4903367306937です。パッケージ記載のとおり、頑固な油汚れやコゲを落としてくれる“実力派”です。
今回は、2026年上半期の「ダイソーベストバイ」をご紹介しました。日々新商品が発売されているダイソー。今回ご紹介したアイテムもぜひ手にとってチェックしてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)