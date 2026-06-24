クロちゃん、今年の目標は“元カノとの復縁”今でもずっと婚約指輪を持ち歩く！？：あちこちオードリー
「あちこちオードリー」（毎週火曜夜24時30分）6月23日（火）の放送は、「売れっ子なのに納得いってなさそうな人たち」クロちゃん（安田大サーカス）、コットン（きょん、西村真二）がご来店。売れっ子芸人が抱えるリアルな悩みがあふれ出す！
【動画】クロちゃん、今年の目標は“元カノとの復縁”今でもずっと婚約指輪を持ち歩く!?
今回は、「売れっ子なのに納得いってなさそうな人たち」として呼ばれたと聞いた2組は、“このくくりに納得いかない”と反論!? …といいつつも、 “売れっ子”であることは自覚しているよう。
クロちゃんは、安田大サーカスでのイベントなどでの声援の大きさからメンバー間の人気格差を実感。老若男女から「クロちゃーん」と歓声が飛ぶ中、反応の薄い団長安田が必死にアピールする姿を見て「イタいなーと思って見てる」とゲスな笑顔で語る。
国民的な人気者になったクロちゃんは、売れてからお金の使い方に変化も。一時期は「宵越しの金は持ちたくない」とキャバクラ通いで散財していたが、田中卓志（アンガールズ）が貯金を武器となりモテている姿を見て、「金持ってるって言った方がモテる」と貯金を始めたという。
前回出演時、元彼女にプロポーズの時に贈るはずだった婚約指輪を持ち歩いていると明かしたクロちゃん。現在もずっと持ち歩いているそうで、今年の目標は「元彼女との復縁」。振られた後、悲しさのあまりLINEで「友達に戻りませんか」と送ったところ、「いいよ」と返事があり、破局後も2週間に1回ほど会っているそう。
新しい恋を探そうとキャバクラに通う中で出会ったかわいい女性たちの写真を友人に見せたところ、ことごとく元彼女に似ていると指摘されてしまう。港々に元彼女の影を作ろうとしている自分に気付き、「やっぱり元彼女が好き」と自覚したのだという。カメラに向かって元彼女の名前を叫ぶクロちゃんに、若林は「怖いよ、怪談だよ！」と恐れる!?
一方、コットンは、賞レースでもバラエティーでも活躍し、芸能界を駆け上がっている。時が止まったままのクロちゃんとは対照的に、コットンは2人とも結婚。
昨年7月に結婚し、子どもも生まれたきょんは、「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）で紹介するファミリー向けの情報が「楽しくて仕方なくて」と本気のリアクションができるようになったそう。
一方、西村は「ヒルナンデス！」でコーナーMCを務めるほど活躍しているにもかかわらず、MCの南原清隆に「ハマってねぇっすよ」と。ロケ先でも店主や一般の人ともすぐに打ち解けるほど“人たらし”なのに…と嘆く。南原に“ハマっている”若林は「自分のためにいい顔してるからさ、西村って。南原さんピュアな人が好きだから」と指摘。打算的な部分を見抜かれている!?
そんなコットンの悩みは「後輩たちからナメられている」こと。「芸人が尊敬しない芸人」だと自覚があるという西村は、原因は「俺らの生き方がダサいみたい」と。
きょんも、芸人には陰の部分が必要だが「僕らはダブル陽キャだから」と自己分析する。しかし、きょんのショート動画は、久保田かずのぶ（とろサーモン）、永野ら先輩芸人から褒められたり、ドジャーズの山本由伸、浜崎あゆみからも反応があるなど大人気。
若林もきょんの動画が好きだと聞いた西村は「ダサいって思われてるの俺のせいだ」と自覚!?
この他、西村が以前から唱えている「陰キャvs陽キャ」の戦いに終止符が!? このメンバーで話したいテーマを持ち寄る「もちこみオードリー」では、「断っている仕事はある？」「悪口を言われた時の返し」などについてトーク。「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】クロちゃん、今年の目標は“元カノとの復縁”今でもずっと婚約指輪を持ち歩く!?
クロちゃん、まだ元彼女との復縁を狙っている!?
今回は、「売れっ子なのに納得いってなさそうな人たち」として呼ばれたと聞いた2組は、“このくくりに納得いかない”と反論!? …といいつつも、 “売れっ子”であることは自覚しているよう。
クロちゃんは、安田大サーカスでのイベントなどでの声援の大きさからメンバー間の人気格差を実感。老若男女から「クロちゃーん」と歓声が飛ぶ中、反応の薄い団長安田が必死にアピールする姿を見て「イタいなーと思って見てる」とゲスな笑顔で語る。
国民的な人気者になったクロちゃんは、売れてからお金の使い方に変化も。一時期は「宵越しの金は持ちたくない」とキャバクラ通いで散財していたが、田中卓志（アンガールズ）が貯金を武器となりモテている姿を見て、「金持ってるって言った方がモテる」と貯金を始めたという。
前回出演時、元彼女にプロポーズの時に贈るはずだった婚約指輪を持ち歩いていると明かしたクロちゃん。現在もずっと持ち歩いているそうで、今年の目標は「元彼女との復縁」。振られた後、悲しさのあまりLINEで「友達に戻りませんか」と送ったところ、「いいよ」と返事があり、破局後も2週間に1回ほど会っているそう。
新しい恋を探そうとキャバクラに通う中で出会ったかわいい女性たちの写真を友人に見せたところ、ことごとく元彼女に似ていると指摘されてしまう。港々に元彼女の影を作ろうとしている自分に気付き、「やっぱり元彼女が好き」と自覚したのだという。カメラに向かって元彼女の名前を叫ぶクロちゃんに、若林は「怖いよ、怪談だよ！」と恐れる!?
コットンは生き方がダサい!?
一方、コットンは、賞レースでもバラエティーでも活躍し、芸能界を駆け上がっている。時が止まったままのクロちゃんとは対照的に、コットンは2人とも結婚。
昨年7月に結婚し、子どもも生まれたきょんは、「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）で紹介するファミリー向けの情報が「楽しくて仕方なくて」と本気のリアクションができるようになったそう。
一方、西村は「ヒルナンデス！」でコーナーMCを務めるほど活躍しているにもかかわらず、MCの南原清隆に「ハマってねぇっすよ」と。ロケ先でも店主や一般の人ともすぐに打ち解けるほど“人たらし”なのに…と嘆く。南原に“ハマっている”若林は「自分のためにいい顔してるからさ、西村って。南原さんピュアな人が好きだから」と指摘。打算的な部分を見抜かれている!?
そんなコットンの悩みは「後輩たちからナメられている」こと。「芸人が尊敬しない芸人」だと自覚があるという西村は、原因は「俺らの生き方がダサいみたい」と。
きょんも、芸人には陰の部分が必要だが「僕らはダブル陽キャだから」と自己分析する。しかし、きょんのショート動画は、久保田かずのぶ（とろサーモン）、永野ら先輩芸人から褒められたり、ドジャーズの山本由伸、浜崎あゆみからも反応があるなど大人気。
若林もきょんの動画が好きだと聞いた西村は「ダサいって思われてるの俺のせいだ」と自覚!?
この他、西村が以前から唱えている「陰キャvs陽キャ」の戦いに終止符が!? このメンバーで話したいテーマを持ち寄る「もちこみオードリー」では、「断っている仕事はある？」「悪口を言われた時の返し」などについてトーク。「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！