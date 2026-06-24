モー娘。牧野真莉愛、12年の活動に幕 日本武道館に新庄監督＝新庄つーたんから手紙届く
モーニング娘。'26が4月11日から開催してきたツアー『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 -Rays Of Light -』の千秋楽を6月24日、東京・日本武道館で開催した。この日は『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 -Rays Of Light - Final〜牧野真莉愛 卒業スペシャル〜』と題し、2014年に加入した牧野真莉愛の卒業公演として行われた。
【写真たくさん】『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 -Rays Of Light - Final〜牧野真莉愛 卒業スペシャル〜』の模様
牧野はハロプロ研修生を経てモーニング娘。に加入。約12年にわたって活動し、昨年7月に発表された新体制では11代目サブリーダーに就任した。この日をもってモーニング娘。'26およびハロー！プロジェクトを卒業した。
さらに、18期メンバーとして安田美結（14）、鈴木もあ（13）、石川華望（12）の3人が初お披露目され、グループの新たなスタートを印象づける公演となった。
公演は「THE マンパワー!!!」で幕を開け、「One・Two・Three」「そうじゃない」と続き、会場の熱気を一気に高めた。続く新メンバー紹介コーナーでは、それぞれ好きな給食メニューを添えて自己紹介し、安田は「フルーツポンチ」、鈴木は「あげパン」、石川は「ココアパン」と回答。中盤でも好きなもの・こととして、安田が「ガチャガチャ集め」、鈴木が「紙スクイーズを作ること」、石川が「食べること」を挙げるなど、初々しいトークで会場を和ませた。
公演では「LOVEマシーン」「そうだ！We're ALIVE」「恋愛レボリューション21」などの人気曲に加え、牧野の希望も反映して組み込まれた「Style of my love」「Fantasyが始まる」「ENDLESS SKY」などを披露。さらに、9月9日発売のニューシングル「Lonely...But not Alone」も初披露された。
アンコールでは卒業セレモニーを実施。モーニング娘。OGの飯田圭織から花束が贈られ、牧野が大ファンである北海道日本ハムファイターズの木田優夫GM代行、山崎福也投手（※崎＝たつさき）からコメント動画が寄せられた。そして、新庄剛志監督からの手紙も届けられ、牧野自身が読み上げた。
新庄監督は「卒業は終わりじゃありません。ここから真莉愛ちゃんが主役の新しいシーズンです。失敗してもいい。空振りしてもいい。思い切りバットを振ってください。その先には必ず真莉愛ちゃんらしいホームランが待っています」とエール。「スタッフさんからはビデオコメントをと言われましたが、整形しすぎて誰かわからなくなっているので、お手紙にさせてもらいます」とユーモアを交えながら、牧野が呼ぶ愛称「大監督・新庄つーたん」にも触れ、会場を沸かせた。
手紙を読み終えた牧野は、「新庄つーたん。私が呼んでるので、自分で言ってくれてうれしいです」と笑顔を見せ、「こんなどうしようもねぇ自分を愛してくれてありがとう」と、人気漫画『ONE PIECE』のセリフを思わせる言葉で感謝を伝えた。
そして、牧野が「卒業のときには歌いたいと思っていた」というドリームモーニング娘。の「あっと驚く未来がやってくる！」を歌唱。続いて「青空がいつまでも続くような未来であれ！」「ブラボー！」をメンバー全員で披露し、約12年にわたるモーニング娘。としての活動に幕を下ろした。
【写真たくさん】『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 -Rays Of Light - Final〜牧野真莉愛 卒業スペシャル〜』の模様
牧野はハロプロ研修生を経てモーニング娘。に加入。約12年にわたって活動し、昨年7月に発表された新体制では11代目サブリーダーに就任した。この日をもってモーニング娘。'26およびハロー！プロジェクトを卒業した。
公演は「THE マンパワー!!!」で幕を開け、「One・Two・Three」「そうじゃない」と続き、会場の熱気を一気に高めた。続く新メンバー紹介コーナーでは、それぞれ好きな給食メニューを添えて自己紹介し、安田は「フルーツポンチ」、鈴木は「あげパン」、石川は「ココアパン」と回答。中盤でも好きなもの・こととして、安田が「ガチャガチャ集め」、鈴木が「紙スクイーズを作ること」、石川が「食べること」を挙げるなど、初々しいトークで会場を和ませた。
公演では「LOVEマシーン」「そうだ！We're ALIVE」「恋愛レボリューション21」などの人気曲に加え、牧野の希望も反映して組み込まれた「Style of my love」「Fantasyが始まる」「ENDLESS SKY」などを披露。さらに、9月9日発売のニューシングル「Lonely...But not Alone」も初披露された。
アンコールでは卒業セレモニーを実施。モーニング娘。OGの飯田圭織から花束が贈られ、牧野が大ファンである北海道日本ハムファイターズの木田優夫GM代行、山崎福也投手（※崎＝たつさき）からコメント動画が寄せられた。そして、新庄剛志監督からの手紙も届けられ、牧野自身が読み上げた。
新庄監督は「卒業は終わりじゃありません。ここから真莉愛ちゃんが主役の新しいシーズンです。失敗してもいい。空振りしてもいい。思い切りバットを振ってください。その先には必ず真莉愛ちゃんらしいホームランが待っています」とエール。「スタッフさんからはビデオコメントをと言われましたが、整形しすぎて誰かわからなくなっているので、お手紙にさせてもらいます」とユーモアを交えながら、牧野が呼ぶ愛称「大監督・新庄つーたん」にも触れ、会場を沸かせた。
手紙を読み終えた牧野は、「新庄つーたん。私が呼んでるので、自分で言ってくれてうれしいです」と笑顔を見せ、「こんなどうしようもねぇ自分を愛してくれてありがとう」と、人気漫画『ONE PIECE』のセリフを思わせる言葉で感謝を伝えた。
そして、牧野が「卒業のときには歌いたいと思っていた」というドリームモーニング娘。の「あっと驚く未来がやってくる！」を歌唱。続いて「青空がいつまでも続くような未来であれ！」「ブラボー！」をメンバー全員で披露し、約12年にわたるモーニング娘。としての活動に幕を下ろした。