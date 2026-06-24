新潟県田上町の護摩堂山に咲き誇るアジサイ。今年は梅雨入りが遅れ、その影響が心配されていましたが、先週末に雨が降ったことで無事に生育。今週末に見頃を迎えるということです。

【藤森麻友アナウンサー】

「こちらの護摩堂山の頂上にアジサイスポットがあるということでさっそく行ってきます」



五泉市と田上町にまたがる標高274mの護摩堂山。山頂を目指し進んでいると登山客の姿が。もちろんお目当ては…



【訪れた人】

「アジサイ。私は花が大好きだから」



【藤森麻友アナウンサー】

「楽しみですね」



【訪れた人】

「本当だね。もう少し。頑張る」



【藤森麻友アナウンサー】

「過酷な道を進んで行きます。でも風が吹いてきて気持ちがいい」



険しい山道を進むこと約40分。



【藤森麻友アナウンサー】

「ついに到着！白や青など色とりどりのアジサイが一面に咲いています」



今年は県内の梅雨入りが遅れたため生育状況が心配されていましたが、先週末に恵みの雨が降ったことで約3万株のアジサイが色鮮やかに咲き誇っていました。



その景色を見ようと、平日にも関わらず6月24日はたくさんの人が訪れていました。



【訪れた人】

「癒やされる。ここまで登ってきて疲れたけど、疲れが吹き飛んだみたい。アジサイは天気が良くても良くなくてもいい」



【訪れた人】

「景色のいいところで絵を描く。これはいい。絵になる。バックが他になくて（アジサイが）独立しているから、こういうものは絵に描いてみたいと思う」



また…



【藤森麻友アナウンサー】

「立派に成長しているアジサイの隣には私の膝丈ほどの苗も植わっています」



近年は少雨の影響でアジサイの生育環境が課題となっていることから、去年から地域の住民などが協力し、植樹活動に力を入れ始めているということです。



【訪れた人】

「子どもの世代もずっと楽しめると思うので、これからもずっと自分も登り続けたいし、子どもたちにも登ってほしい」



険しい道のりを進むからこそ味わえる護摩堂山のアジサイは、今週末に見頃を迎える予定です。