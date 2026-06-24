全日本プロレスは24日、新木場1stRINGで「スーパーパワーシリーズ2026」を行った。

メインはアジアタッグ王座次期挑戦者チーム決定戦は矢野安崇、青柳優馬組と小藤将太、安斎勇馬組が対戦。

試合は小藤が矢野に逆エビ固め、青柳がうまく小藤の足をすくい、場外戦へ。安斎に青柳が鉄柱攻撃。隙を突いての反則と青柳がうまいインサイドワークを見せる。10分すぎ、小藤から安斎へ。フリップで投げる。ドロップキック、ニーリフト。うまくかわして、青柳につなぐ。フライングボディーアタックを連発。安斎が膝攻撃から人間風車。フェースロックを外し、ミサイルキック連発する。ともに投げっぱなしジャーマン、安斎がランニングニーで倒れ込むと小藤、矢野にスイッチする。小藤が脳天砕き、15分すぎ、安斎との連係を見せるが決まらない。合体の脳天くい打ちもカット。矢野が攻め込む。パワーボムもカウント2。ボディープレスも返す。20分すぎ、安斎が入り、矢野に脳天砕き、網打ち式原爆固めも決まらず、最後は小藤が22分9秒、スタイルズ・クラッシュからのエビ固めで矢野に勝利した。

勝った小藤は「お前から直接取ってやった。矢野、何度でもぶっ潰したい。われわれが勝って7・19挑戦権を勝ち取りました」と王者組を呼び寄せる。「7・19では俺が引っぱがします」とベルト奪取を宣言。王者組を控室に強引に帰した。「僕たちがアジアを獲りましょう」と小藤。安斎も「勝ったのは将太とかっこいい勇馬さんだ。アジアタッグに勝つのも将太と日本一かっこいい勇馬さんだ。後楽園ホール絶対獲ろう。将太のベルトを巻く姿を見たいですよな。ぜひ頑張ろう、絶対獲ろう」とベルト奪取を誓った。

7月19日の後楽園ホールで王者組の青柳亮生 ライジングHAYATO組に挑戦する。