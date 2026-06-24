２３日深夜放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に、タレントの大久保佳代子が出演。かつて付き合った男性から受けた“デートＤＶ”を明かした。

この日のテーマは、恋人から受ける身体的暴力だけでなく、どなる、不機嫌になるなどの精神的暴力、支払いを強要する経済的暴力などを含む「デートＤＶ」。

ＭＣの上田晋也から経験があるかと問われると、「バリバリありますよ」と大久保。「経済的なことで言ったら、お金を貸したまま返ってこないとかありましたし、暴力系もあって」と話し、「週末、私の家にいたんですけど、ちょっともめて、私が先に家を出たんですよ。彼を私の家に残して。しばらくして帰ってきたら、押し入れのふすまに太いマジックで『怒殺』って書いてあって、バンッて穴が開いてた」と具体的なＤＶを語った。

共演者が驚く中、大久保は「『怒殺』って言葉知らないと思って、辞書引いたんですよ」とさらりと話し、「２０代の話だからアレですけど、最初に付き合った人だったので、私の何がいけなかったんだろうって…なかなか別れられなかったですね」と振り返った。