わがままを言う娘にイラッ。そんな父親のいらだちを静めた「ある方法」／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
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会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
夫の圭太の不機嫌な態度や怒りっぽさに、妻の香代はずっと悩まされていました。それが原因で夫婦が衝突したこともありましたが、圭太は自分の非を認めて、その態度を改めるよう努力しています。
香代が妊娠後期のため、この夏は圭太と娘・ユイのふたりで旅行に行くことにしました。圭太は遊園地で思い通りに行動してくれないユイについ不機嫌になり、遊びを切り上げてしまいます。ユイはホテルで泣き疲れて寝てしまい、圭太はその寝顔を見ながら反省するのでした…。
親が子を楽しませようと思って旅行やイベントを用意しても、子どもはいつでもできるような些細なことが楽しかった…なんてこと、誰しも経験があるのではないでしょうか。
怒りっぽさで家族を怯えさせていた圭太も、反省を活かして今回は怒りを抑えることに成功したようです。ついイラッとして子どもを怒鳴ってしまいそうになった時、あなたはどうやってそれを我慢していますか？
著＝とげとげ。