乃木坂46、42ndシングル「是非に及ばず」収録のアンダー曲が「フォルテシモ」に決定！センターは小川彩

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46が7月22日にリリースする最新シングル「是非に及ばず」に収録されるアンダーメンバーによる楽曲のタイトルが「フォルテシモ」に決定した。

■アンダーライブの開催も決定

6月24日に行われた『真夏の全国ツアー2026』の神奈川・横浜アリーナ公演にて発表され、同公演で初披露された。アンダーメンバーのフォーメーションセンターは5期生の小川彩が務める。

「フォルテシモ」はシングルリリースに先駆け、6月25日0時より先行配信がスタートする。

また、42枚目シングルのアンダーライブが9月29・30日に東京・東京体育館にて開催されることも発表された。チケットは8月9日より先行受付がスタートする。

■リリース情報

2026.07.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「是非に及ばず」

https://nogizaka46.lnk.to/zehinioyobazu

2026.06.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「フォルテシモ」

https://nogizaka46.lnk.to/foruteshimo

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「是非に及ばず」

■ライブ情報

『42ndSGアンダーライブ』

09/29（火）東京・東京体育館

09/30（水）東京・東京体育館

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

http://www.nogizaka46.com/