乃木坂46、42ndシングル「是非に及ばず」収録のアンダー曲が「フォルテシモ」に決定！センターは小川彩
乃木坂46が7月22日にリリースする最新シングル「是非に及ばず」に収録されるアンダーメンバーによる楽曲のタイトルが「フォルテシモ」に決定した。
■アンダーライブの開催も決定
6月24日に行われた『真夏の全国ツアー2026』の神奈川・横浜アリーナ公演にて発表され、同公演で初披露された。アンダーメンバーのフォーメーションセンターは5期生の小川彩が務める。
「フォルテシモ」はシングルリリースに先駆け、6月25日0時より先行配信がスタートする。
また、42枚目シングルのアンダーライブが9月29・30日に東京・東京体育館にて開催されることも発表された。チケットは8月9日より先行受付がスタートする。
■リリース情報
2026.07.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「是非に及ばず」
https://nogizaka46.lnk.to/zehinioyobazu
2026.06.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE「フォルテシモ」
https://nogizaka46.lnk.to/foruteshimo
2026.07.22 ON SALE
SINGLE「是非に及ばず」
■ライブ情報
『42ndSGアンダーライブ』
09/29（火）東京・東京体育館
09/30（水）東京・東京体育館
■関連リンク
乃木坂46 OFFICIAL SITE
http://www.nogizaka46.com/