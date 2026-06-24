2026年7月1日OA 1周回って知らない話 2時間SP！
2026年7月1日(水) 19:00〜21:00放送
1周回って知らない話 2時間SP！
【ゲスト】
■高嶋ちさ子、12人のヴァイオリニスト
【パネラー】
岡田結実/アインシュタイン、UTA、SHELLY、柴田英嗣(アンタッチャブル)
滝沢カレン、森千晴、山田美保子
【オンエア内容】
▼高嶋ちさ子ファミリーの絆SP！
▼高嶋ちさ子ファミリーのアメリカ旅に独占密着！
アメリカ留学していた19歳の長男が高校を卒業！
今回の旅は卒業式に参加するべく、父・弘之さんに加え、ちさ子のご主人が初参戦！
さらに、高校に進学した二男の学校訪問！
ちさ子が気になる学校生活の実態は・・・？
▼父・弘之さんが92歳でCDデビュー！
デビュー曲は親交のある超一流の作曲家・作詞家が担当し、4時間にも及ぶレコーディングを終えて無事にCDが完成！
CD発売イベントにはちさ子の姉・みっちゃんも登場！
▼結成20周年“12人のヴァイオリニスト”がスタジオ初登場！
ベテランメンバーがちさ子のかつての悪行を次々と暴露＆解散危機を告白！
さらに、60歳で引退宣言をしていたちさ子の最新の心境とは！