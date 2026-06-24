2026年7月1日(水) 19:00〜21:00放送

1周回って知らない話 2時間SP！

【ゲスト】

■高嶋ちさ子、12人のヴァイオリニスト

【パネラー】

岡田結実/アインシュタイン、UTA、SHELLY、柴田英嗣(アンタッチャブル)

滝沢カレン、森千晴、山田美保子

【オンエア内容】

▼高嶋ちさ子ファミリーの絆SP！

▼高嶋ちさ子ファミリーのアメリカ旅に独占密着！

アメリカ留学していた19歳の長男が高校を卒業！

今回の旅は卒業式に参加するべく、父・弘之さんに加え、ちさ子のご主人が初参戦！

さらに、高校に進学した二男の学校訪問！

ちさ子が気になる学校生活の実態は・・・？

▼父・弘之さんが92歳でCDデビュー！

デビュー曲は親交のある超一流の作曲家・作詞家が担当し、4時間にも及ぶレコーディングを終えて無事にCDが完成！

CD発売イベントにはちさ子の姉・みっちゃんも登場！

▼結成20周年“12人のヴァイオリニスト”がスタジオ初登場！

ベテランメンバーがちさ子のかつての悪行を次々と暴露＆解散危機を告白！

さらに、60歳で引退宣言をしていたちさ子の最新の心境とは！