全日本プロレスは24日、新木場1stRINGで「スーパーパワーシリーズ2026」を行った。

セミで3冠ヘビー級王者の宮原健斗は羆嵐、本田竜輝と組んで綾部蓮、斉藤ジュン、潮崎豪組と6人タッグで対戦した。

斉藤と綾部が同じコーナーでにらみ合う。本田と潮崎が先発。ショルダーアタックなんどぶつかり合ったところで羆嵐と綾部につなぐ。2メートルの綾部に羆嵐はパワーで対抗。斉藤と宮原が登場する。5分すぎ、場外戦で斉藤が宮原を鉄柱攻撃。タオルで首を絞める。リングに上げて潮崎と2人で攻撃。潮崎が岩石落としもカウント2。潮崎の逆水平、宮原はキックで返す。斉藤と本田だが、綾部が強引に登場。本田のスピアー、宮原が登場。キックで串刺し攻撃からシャットダウン狙いもデスロール、15分すぎ、ブラックアウトをかわして、綾部が宮原を15分51秒、アイアンメイデンで破り、勝利した。

勝った綾部はリングで「このタイミングをずっと望んでいた。宮原健斗、3冠のベルトを懸けて俺と戦ってくれ。拒否権はない。宮原健斗に絶望を味わってもらう」とベルト挑戦を表明。バックステージでも「3冠に挑戦表明だ。王者から直接勝ったんだから結果として申し分ないだろ。このタイミングを虎視眈々と狙っていた。自分が獲れるという自信、結果を持って王者の前に立つ。そのタイミングが整った。宮原絶望を味わってもらおうか」と自信満々だ。

敗れた王者の宮原は「なんて言ったあいつ。あいつなんて言った？最後、止めたのか。3冠、綾部蓮かやってやろうか。ベルト懸けてやってやる。絶望を味わわせるだ。勇気があるのか。プロレス界に希望を与え続ける男に絶望を与えるか、面白いじゃないか。やってやるよ」と7月25日の神戸大会で挑戦を受ける構えだ。