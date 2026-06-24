前回大会から約1.5倍に

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は参加国が連日、熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本も2試合終えて1勝1分けとし、決勝トーナメント進出へ視界良好だ。史上最多48か国が出場している今大会はFIFAから各国協会への賞金も破格で、ファンの間に衝撃が広がっている。

FIFAは昨年12月に賞金総額を前回大会の約1.5倍となる6億5500万ドル（約1056億円）とすることを発表。今年4月の理事会では、さらに増額を決定し、賞金などを含めた総額は8億7100万ドル（約1404億円）となった。

優勝賞金は5000万ドル（約80億6000万円）、準優勝で3300万ドル（約53億2000万円）。3位で2900万ドル（約46億7000万円）、4位で2700万ドル（約43億5000万円）、ベスト8で1900万ドル（約30億6000万円）、ベスト16で1500万ドル（約24億1800万円）、ベスト32で1100万ドル（約17億7000万円）となっており、1次リーグ敗退でも1000万ドル（約16億1000万円）だ。

他に大会準備金として250万ドル（約4億円）が支払われるため、出場するだけで約20億円を得る。さらに、代表団の遠征・滞在費への補助、チーム向けチケット割当の拡充など、総額1600万ドル（約25億8000万円）以上の追加支援がある。

あまりのビッグマネーにX上のファンも衝撃を受けた様子。「夢ありますよね」「動く金額がすごい」「出場するだけでも、桁が違う」「えー！こんなに」「すごいですね！知らなかったです…！」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）