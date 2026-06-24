アイドルグループ・SUPER☆GiRLSの鎌田彩樺が22日、自身のインスタグラムで同日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)に登場したことを報告した。



【写真】サムライブルーがはち切れそう ボリューミーすぎる代表ユニ姿

「初ソログラビアしてます」と報告した鎌田はカラフルなバンドゥを身につけた姿を公開。上から迫る温泉ショットでは豊かな膨らみが目を引く。「100Pのデジタル写真集『Summer Vibes』も同時発売です 見てみたけど盛りだくさんですごかった～お気に入りページ見つけたっ」とデジタル写真集も合わせてアピールした。



ほかにもプールサイドで美スタイルを誇示したかと思えば、たわわが迫る夜の寝そべりポーズも披露。2003年生まれ、広島県出身の鎌田は「グラビアデビューさせていただいたヤンマガさんでソロでも初めての体験させていただけたこと、本当に嬉しい！ 皆さんのおかげでとーっても素敵な経験ができました、、ありがとうございます」と感謝も記した。



21日にはX(旧ツイッター)で、サッカー北中米W杯の日本代表とチュニジア代表戦のパブリックビューイングに出かけたことを報告。「我ら鎌田ーーーーー」と、先制ゴールを決めた同性の鎌田大地に興奮した様子をうかがわせ、「映画館に代表ユニだらけでワクワクしたっ」とつづっている。



発売当日のXでは「温泉にプールに、、お泊まりで色んな所色んな顔撮っていただきました ぜひ」と呼びかけた鎌田に、ファンからは「かわいい」の大合唱とともに、「綺麗で可愛い～素敵！」「温泉とナイトプールのあたり好き」「いろんなあやちでいっぱい」などのコメントが届いていた。



（よろず～ニュース編集部）