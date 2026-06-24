オリーブヤングで最大20％リワードが貯まる！ 「CHECK iN SEOUL」

記事ポイント Olive Young空港・ソウル駅3店舗で5万ウォン以上に20％リワード積立（〜6/30）ロッテマート全店で5万ウォン以上に15％現地割引・最大2万ウォン（〜9/30）パスポートのみで発行可能・交通カード・両替・eSIM統合のオールインワン設計 Olive Young空港・ソウル駅3店舗で5万ウォン以上に20％リワード積立（〜6/30）ロッテマート全店で5万ウォン以上に15％現地割引・最大2万ウォン（〜9/30）パスポートのみで発行可能・交通カード・両替・eSIM統合のオールインワン設計

ロッテカードの外国人向けカード＆アプリサービス「CHECK iN SEOUL（チェックインソウル）」が、日本人観光客に人気の高いOlive Youngとロッテマートでのショッピングをよりお得にする特典を多数展開しています。

期間限定の特典には2026年6月30日までのものも含まれており、夏の韓国旅行を計画中の方は早めの確認が必要です。

「CHECK iN SEOUL」

サービス種別：訪韓外国人向けカード＆アプリサービス提供元：ロッテカード（Lotte Card Co., Ltd.）発行条件：パスポートのみ（韓国語登録・現地口座不要）チャージ方法：空港の無人キオスク・市内チャージ機（ウォン現金・外貨対応）交通機能：地下鉄・バスに対応eSIM/USIM：LG U+との提携により割引価格で提供

「CHECK iN SEOUL」は、両替・決済・交通・割引特典をアプリとカード1枚にまとめた、訪韓外国人向けのオールインワンサービスです。

ロッテカードが韓国の大手金融グループであるロッテグループ傘下で展開しており、訪韓外国人の旅行インフラとして位置づけています。

カードはパスポートのみで発行でき、複雑な韓国語登録や現地口座は不要です。

日本出発前から準備できます。

プリペイド式のため使いすぎを防ぎやすく、空港の無人キオスクや市内チャージ機でウォン現金や外貨から簡単にチャージできます。

交通カード機能も備え、明洞・弘大・聖水・江南・漢南洞などの移動に使えます。

Olive Youngでの特典内容

空港・ソウル駅3店舗での20％リワード積立：5万ウォン以上の支払いで最大1万ウォン（期間：2026年4月3日〜6月30日）対象店舗：仁川空港T1店・仁川空港T2店・ソウル駅店全国のOlive Young W特典：10万ウォン以上の支払いで5％リワード積立（最大5,000ウォン）＋5％現地割引（最大10,000ウォン）（期間：2026年4月3日〜12月31日）

仁川空港T1店・T2店とソウル駅店の3店舗では、5万ウォン以上の支払いで購入金額の20％がリワードとして積み立てられます（最大1万ウォン）。

帰国直前の空港でコスメを買い足す場面に活用できる特典です。

全国のOlive Youngでは、10万ウォン以上の支払いで割引とリワードの両方が同時に受けられます。

5％の現地割引（最大10,000ウォン）と5％のリワード積立（最大5,000ウォン）が重なるため、スキンケアのまとめ買いや家族・友人へのお土産購入で購入額が大きくなるほど恩恵を受けやすい構造です。

全国対応のW特典は2026年12月31日まで続くため、秋や冬の旅行でも利用できます。

ロッテマートでの特典内容

全店での15％現地割引：5万ウォン以上の支払いで最大2万ウォン（期間：2026年4月6日〜9月30日）ソウル駅店限定：カード新規発行者は発行手数料無料（先着3,000名）＋ラッキーくじ参加可能ラッキーくじ景品：韓国のり・マーケットオーブラウニー・ビチョビ・ラーメン期間限定特典終了後：常時10％割引（5万ウォン以上の支払いで最大2万ウォン）

ロッテマート全店で5万ウォン以上の支払いをすると、購入金額の15％が現地で割り引かれます（最大2万ウォン）。

韓国のりやラーメン、お菓子などをまとめて購入するお土産買いの場面に適した特典です。

ソウル駅店では、カード新規発行者を対象に発行手数料が無料となり（先着3,000名）、さらにラッキーくじへの参加権が付いています。

景品には韓国のり・マーケットオーブラウニー・ビチョビ・ラーメンが含まれています。

期間限定の15％割引が終了した後も、5万ウォン以上の支払いで常時10％割引（最大2万ウォン）が継続して適用されます。

お得な割引は長期にわたって利用できる点が魅力です。

「CHECK iN SEOUL」のその他の機能

交通カード機能により、明洞・弘大・聖水・江南・漢南洞など主要エリアへの地下鉄・バス移動が同じカード1枚で完結。

別途交通カードを用意する手間が省けます。

LG U+との提携によりeSIM・USIMも割引価格で利用でき、現地の通信環境もまとめて準備できます。

「Trip Diary」と呼ばれる自動旅行記録機能があり、カード利用履歴をもとに訪問場所を自動で記録します。

SNS投稿の整理にも使えます。

日本人の韓国旅行の現状

韓国観光公社によると、2025年の日本人訪韓客数は約365万人と過去最多を更新しています。

2026年はさらに前年比23％増の450万人を目標に掲げており、韓国旅行需要の拡大が見込まれます。

特に20〜30代女性を中心に、「推し活」「美容」「カフェ巡り」「韓国グルメ」を目的とした短期・高頻度型の韓国旅行が増加。

若い世代を中心にリピーターが着実に増えています。

20〜30代女性のリピーター需要の伸びが大きいと分析されています。

円安が続く中、コスメ・ショッピング・お土産購入をいかにお得にするかが、韓国旅行の満足度を左右するポイントです。

OliveYoungでの最大20％リワードやロッテマートでの15％割引など、人気スポットでの出費を抑えられる特典が揃っています。

交通・両替・決済・eSIMを1枚にまとめられるため、韓国滞在中の手続きをシンプルにして現地でのショッピングを存分に楽しめます。

「CHECK iN SEOUL」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「CHECK iN SEOUL」カードを発行するために何が必要ですか？

A. パスポートのみで発行できます。

複雑な韓国語登録や現地口座は不要で、日本出発前から準備することも可能です。

Q. Olive Youngの空港・ソウル駅限定20％リワード積立特典はいつまで有効ですか？

A. 2026年4月3日〜2026年6月30日の期間限定です。

仁川空港T1店・T2店・ソウル駅店の3店舗が対象で、5万ウォン以上の支払いで最大1万ウォンのリワードが積み立てられます。

Q. ロッテマートの期間限定15％割引が終了した後も割引は受けられますか？

A. 期間限定特典終了後も、5万ウォン以上の支払いで常時10％割引（最大2万ウォン）が適用されます。

Q. 「CHECK iN SEOUL」はショッピング特典以外にどのような機能がありますか？

A. 地下鉄・バスに対応する交通カード機能、空港キオスクや市内チャージ機でのチャージ・両替機能、LG U+との提携によるeSIM・USIM割引、カード利用履歴をもとに訪問場所を自動記録する「Trip Diary」機能の4つが主な機能です。

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