IT開発管理23年の上級エキスパートが代表に就任！ GienTech Japan「代表取締役社長交代」

記事ポイント 2026年5月31日付で高 原(こう げん)が両社の代表取締役社長に就任IT開発管理23年・金融IT分野20年以上の経験を持つ上級エキスパートAI活用で顧客の価値創造と持続的成長を支援するパートナー体制を掲げる 2026年5月31日付で高 原(こう げん)が両社の代表取締役社長に就任IT開発管理23年・金融IT分野20年以上の経験を持つ上級エキスパートAI活用で顧客の価値創造と持続的成長を支援するパートナー体制を掲げる

GienTech Japanは、2026年5月31日付で代表取締役社長の交代を行いました。

前代表取締役社長の小早川 泰彦が退任し、後任として高 原(こう げん)が就任しています。

GienTech Consulting Japanについても同日付で高 原が代表取締役社長に就任しています。

GienTech Japan「代表取締役社長交代」

就任日：2026年5月31日就任者：高 原（こう げん）前任者：小早川 泰彦対象法人：GienTech Japan、GienTech Consulting Japan

GienTech（旧Pactera）は上海に本社を置くグローバルITサービス企業で、世界で約4万人以上の従業員を擁します。

金融、通信、医療、製造など幅広い業界に向けたITコンサルティング、システム開発、BPOサービスを手がけており、日本法人GienTech Japanは2002年に設立されました。

GienTech Japanは東京都江東区を拠点に、コンピュータのソフトウェア設計・開発、組込み技術の開発、中国オフショアを中心としたITアウトソーシングおよびBPOアウトソーシングを主な事業として展開しています。

グループ全体で一貫した技術サービスを提供できる体制が特徴です。

GienTech Consulting Japanは同拠点から、ビジネスコンサルティングとITコンサルティングを軸に、DX構想策定やITセキュリティ診断、Intelligent Automation推進支援など多岐にわたるコンサルティングサービスを手がけています。

企業の変革ニーズに応える幅広いサービスラインナップが強みです。

AIをはじめとする技術革新が急速に進む環境のなかで、顧客企業の変革を支えるパートナーとしての体制強化が今回の代表者交代の背景にあります。

急速に変化する事業環境への対応力を高めることが、その主な目的です。

高 原の経歴と実績

高 原(こう げん)は2001年に現GienTechグループへ入社し、以来25年にわたって在籍してきました。

IT開発管理の分野で23年、金融IT分野では20年以上の経験を持つ上級エキスパートです。

大規模開発のマネジメントや品質管理への精通が、その実績を支えています。

これまでに同社の営業部長や事業部長を歴任し、海天の代表取締役、GienTech Japanの取締役副社長を経て2026年5月に現職に就いています。

多岐にわたる要職を通じて積み上げた経営経験は豊富です。

金融業界のIT発展を長年にわたって牽引してきた実績が、新代表取締役社長としての評価につながっています。

業界横断的な知見と信頼が、今後のリーダーシップの基盤となります。

営業から開発管理、経営幹部職まで幅広いキャリアを積んでおり、グループ内の事業構造と顧客業界の双方に深く精通した人物です。

就任にあたってのメッセージ

就任にあたり、高原は「AIをはじめとする技術革新によって環境は大きく変化しているが、技術の価値を生み出すのは人であり、技術は未来を切り拓くための手段である」と述べています。

人と技術の関係を根幹に据えた経営姿勢が、この言葉に凝縮されているといえるでしょう。

同社の使命について「単に技術やシステムを提供することではなく、お客様の挑戦に寄り添い、その成長と変革を支えるパートナーであり続けること」と位置づけています。

AIをはじめとする先進技術を活用しながら顧客が新たな価値を創造し、持続的な成長を実現できるよう支援していく方針です。

また、変化の激しい時代に対応するため、社員一人ひとりが学び続け、挑戦し続けられる組織づくりを重視する姿勢も打ち出しています。

人材育成を経営の柱として据える考え方が、その根底にあります。

顧客、パートナー、そして社員とともに新しい時代の可能性を切り拓き、より良い未来の実現に貢献していく方針を示しています。

グループ一体での取り組みが、その実現を支える力となります。

GienTech Japanは金融・製造・通信など多様な業界の企業に対し、ITアウトソーシングから戦略コンサルティングまで一貫したサービス体制を持っています。

業種を問わず顧客の課題に対応できる点が、同社の強みです。

新体制のもとでAI活用を軸とした顧客企業のデジタルトランスフォーメーション支援が、さらに加速していきます。

GienTech Japan「代表取締役社長交代」の紹介でした。

よくある質問

Q. 高 原はいつからGienTechグループに在籍していますか？

A. 高 原は2001年に現GienTechグループへ入社しており、IT開発管理で23年、金融IT分野で20年以上の経験を積んでいます。

Q. 今回の代表取締役社長交代はいつ付けで行われましたか？

A. 2026年5月31日付でGienTech JapanおよびGienTech Consulting Japanの代表取締役社長が小早川 泰彦から高 原(こう げん)に交代しています。

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