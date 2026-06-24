歯を押し返すコシと小麦の甘みが詰まった半田手延めん！ 「オカベの麺」

記事ポイント 徳島阿波踊り空港スカイショップしらさぎで「オカベの麺」販売開始18層の独自技法によるコシと弾力ある麺10人前1,600円・3人前550円の2サイズ展開 徳島阿波踊り空港スカイショップしらさぎで「オカベの麺」販売開始18層の独自技法によるコシと弾力ある麺10人前1,600円・3人前550円の2サイズ展開

オカベは、2026年6月18日から徳島阿波踊り空港3階のスカイショップしらさぎで、半田手延めん「オカベの麺」のお土産販売を開始しました。

徳島県つるぎ町の半田地区で約300年受け継がれてきた手延べ製法を基盤に、独自の技法で仕上げた「オカベの麺」が、空港でのお土産として購入できるようになっています。

オカベ「オカベの麺」

販売開始：2026年6月18日(木)販売場所：徳島阿波踊り空港3階 スカイショップしらさぎ営業時間：6:10〜20:20

半田そうめんは、徳島県つるぎ町の半田地区で約300年続く伝統の手延べ製法で製麺されるご当地麺です。

一般的なそうめんより太く、うどんより細いという独特の太さで、農林水産省の「うちの郷土料理」にも選定されている地域の食文化として知られています。

冷・温問わず、和・洋・中のどのスタイルにもアレンジしやすいコシの強さが、全国にその名を広めています。

オカベは半田地区に拠点を置く製麺会社で、後発メーカーとして既成概念にとらわれない独自の麺づくりに取り組んできました。

今回の空港への出店で、徳島を行き来する旅行者やビジネス利用者がそのまま手に取れるようになっています。

スカイショップしらさぎ

スカイショップしらさぎは、徳島阿波踊り空港3階に位置するショップです。

徳島阿波踊り空港は2024年度に107万人を超える利用者数を記録しており、現在は東京、福岡、ソウル線が就航しています。

陳列棚には「オカベの麺」と「濃縮つゆ」が並んでおり、帰りのフライト前にまとめて買い揃えられます。

営業時間は6:10から20:20で、早朝便から夜の便まで対応しています。

「オカベの麺」10人前セット

商品名：「オカベの麺」販売価格：1,600円(税込)内容量：1袋2束入り×5袋(10人前)

1袋に2束が入ったパッケージが5袋セットになった10人前の商品です。

家族や職場など複数人へのお土産として、まとめて持ち帰るのに向いたボリュームです。

“ねじって、鍛えて、延ばす”の工程を繰り返すことで、1本の麺に18の層を織り成します。

この構造が、多少茹ですぎても延びないコシの強さと、歯を押し返してくるような弾力を生み出しています。

口の中に広がる小麦本来の香りと自然の甘みが特徴で、冷水でしっかり締めてザルで食べるスタイルはもちろん、温かいスープに入れた食べ方や、洋・中のアレンジにも対応できます。

「オカベの麺」3人前

商品名：「オカベの麺」販売価格：550円(税込)内容量：1袋3束入り(3人前)

3束入りのコンパクトなパッケージで、550円で購入できます。

少人数へのプチギフトや、自宅用のお試しとして手に取りやすいサイズです。

10人前セットと同じ製法で作られており、「オカベの麺」ならではのコシと弾力、ツルツルしたのど越しをそのまま味わえます。

和・洋・中どのアレンジにも合う太さなので、食べ方のバリエーションを試すきっかけにもなります。

「濃縮つゆ」

商品名：「濃縮つゆ」販売価格：800円(税込)内容量：500ml

500mlの濃縮タイプのつゆで、スカイショップしらさぎで「オカベの麺」と一緒に購入できます。

麺とセットで持ち帰ることで、自宅でそのまま半田そうめんの食べ方を揃えられます。

半田地区の伝統と独自の技法

オカベの工場は、半田そうめんの産地である徳島県美馬郡つるぎ町の半田地区にあります。

吉野川流域の良質な水と剣山から吹き下ろす寒風が製麺に適した環境を生み出してきた土地で、約300年前から麺づくりが根付いてきた場所です。

オカベの麺づくりは、麺職人である社長を中心に、厳選素材と伝統の手延べ製法にこだわって行っています。

“ねじって、鍛えて、延ばす”の工程を繰り返して18の層を作る技法は、後発メーカーとして既成概念にとらわれずに試行錯誤を重ねた独自のアプローチです。

半田そうめんは一般的なそうめんより太く、うどんより細いという独特の太さを持ちます。

この太さがコシの強さと食感の厚みを生み、多少茹ですぎても延びない麺質につながっています。

さらに口の中で広がる小麦本来の香りと自然の甘みは、食べた人に驚きを与える風味です。

3人前から10人前まで2サイズが揃い、「濃縮つゆ」と合わせて購入することで自宅でそのまま本場の味を再現できます。

コシと弾力、小麦の甘みが詰まった「オカベの麺」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「オカベの麺」はどこで買えますか？

A. 徳島阿波踊り空港3階のスカイショップしらさぎで購入できます。

営業時間は6:10から20:20です。

Q. 「オカベの麺」の価格と内容量はどうなっていますか？

A. 1袋2束入り×5袋の10人前セットが1,600円(税込)、1袋3束入りの3人前が550円(税込)の2種類があります。

「濃縮つゆ」は500mlで800円(税込)です。

Q. 「オカベの麺」のコシはなぜ強いのですか？

A. “ねじって、鍛えて、延ばす”を繰り返す独自の技法で1本の麺に18の層を作ることで、多少茹ですぎても延びないコシの強さと、歯を押し返すような弾力を実現しています。

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