紙の申請書を一括デジタル化する商業施設向けシステム！ 「BOND WORKS」

記事ポイント リゾーム「BOND WORKS」が茨城・ニューポートひたちなかに2026年6月1日導入申請書デジタル化と柔軟なフォーム編集が導入の決め手グループウェア・従業員・売上管理を一体化し業務負担を軽減 リゾーム「BOND WORKS」が茨城・ニューポートひたちなかに2026年6月1日導入申請書デジタル化と柔軟なフォーム編集が導入の決め手グループウェア・従業員・売上管理を一体化し業務負担を軽減

リゾームは、商業施設向け業務支援システム「BOND WORKS」がジョイフル本田の運営する『ニューポートひたちなかファッションクルーズ』に2026年6月1日から導入されたことを発表しました。

これまで紙中心で行われていた申請業務や情報共有を、ペーパーレス・移動レスな環境へと移行し、デベロッパーとテナントショップの双方の負担を軽減するシステムとして採用されています。

「BOND WORKS」

提供：リゾーム導入施設：ニューポートひたちなかファッションクルーズ（茨城県ひたちなか市）導入開始：2026年6月1日形態：クラウド型業務支援システム

「BOND WORKS」は、商業施設の運営業務を一元管理するクラウド型システムです。

従来製品「BOND GATE」の後継として開発され、グループウェア・従業員管理・売上管理の3機能を統合したプラットフォームとして、国内の商業施設への導入実績を積み上げています。

「商業施設の毎日を支える。」をコンセプトに、人・情報・業務をつなぎ、働く一人ひとりの仕事を効率化することを目的としています。

デベロッパーとテナントショップの情報共有・申請業務の非効率を、ペーパーレス・移動レスで解消することをコアコンセプトに据えており、施設運営の省人化とショップの業務負担軽減の両立を実現するシステムとして設計されています。

導入施設：ニューポートひたちなかファッションクルーズ

ニューポートひたちなかファッションクルーズは、ジョイフル本田が管理・運営する大規模ショッピングセンターです。

多彩な専門店が集積し、隣接する大型ホームセンター「ジョイフル本田 ニューポートひたちなか店」や映画館とともに、茨城県央・県北エリア最大級の商業集積の一角を担っています。

2024年秋から2025年春にかけて大規模リニューアルを経ており、2026年7月には開店20周年を迎えます。

茨城県内にとどまらず周辺各県からも多くの来店者が訪れる施設です。

これまでの運営では、申請業務や情報共有を紙媒体中心で行っていました。

「BOND WORKS」の導入により、多数の申請書をすべてデジタル化し、デベロッパーとショップの双方が移動なく業務をこなせる環境が整いました。

導入の決め手：申請機能の柔軟さ

導入検討の判断材料として特に評価されたのは、「BOND WORKS」の申請機能の柔軟さです。

これまで施設内で活用していた多数の申請書をすべてデジタル化できる点に加え、管理者が申請フォーマットを柔軟に編集できる点が、施設の運用実態に即した形で対応可能であると判断されました。

紙の申請書ではフォームの変更や配布に手間がかかりますが、「BOND WORKS」では管理者側でフォーマットを随時編集できるため、施設の運営ルールや季節的な申請内容の変化にも対応しやすい構造になっています。

「BOND WORKS」の6つの特長

「BOND WORKS」には、商業施設の現場に必要な機能が6つの柱として備わっています。

グループウェア・従業員管理・売上管理の3機能を一体化ショップとのスムーズな情報共有ペーパーレス・移動レスによる業務最適化（申請業務・アンケート・情報伝達のデジタル化）売上・客数等のデータ可視化・共有によるショップ支援の深化従業員情報の一元管理でショップ支援を強化売上報告・管理のデジタル化で運営・ショップ双方の負担軽減

申請業務の電子化だけでなく、売上データや従業員情報の管理まで一つのシステムで扱えます。

複数のシステムを使い分けていた施設にとって、運営効率化への貢献は大きなものがあります。

グループウェア機能により、デベロッパーとテナントショップ間の連絡・情報共有もシステム内で完結。

拠点をまたいだコミュニケーションの手間を大幅に削減できます。

売上・客数データの可視化により、デベロッパー側がショップの状況をリアルタイムで把握しやすくなります。

支援や施策立案の質を高める基盤としても機能する点が、このシステムの大きな強みです。

「BOND WORKS」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「BOND WORKS」はいつからニューポートひたちなかファッションクルーズに導入されましたか？

A. 2026年6月1日から導入されています。

Q. 導入の決め手となった機能は何ですか？

A. 申請機能の柔軟さが決め手となりました。

多数の申請書をすべてデジタル化できる点と、管理者が申請フォーマットを柔軟に編集できる点が評価されました。

Q. 「BOND WORKS」はどのような機能を持つシステムですか？

A. グループウェア・従業員管理・売上管理の3機能を一体化したクラウド型業務支援システムです。

申請業務・アンケート・情報伝達のデジタル化により、ペーパーレス・移動レスな業務環境を実現します。

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