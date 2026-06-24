ワイドラッシュ™とキャピキシルで育むまつ毛美容液！ ハーバー「まつ毛セラムII」

記事ポイント まつ毛に特化したワイドラッシュ とキャピキシル配合で、根元からしなやかなまつ毛へ斜めカットチップと全体用カーブの2wayで、生え際から毛先まで塗り分けられるエタノールフリー処方で、デリケートな目元にもやさしく使える まつ毛に特化したワイドラッシュとキャピキシル配合で、根元からしなやかなまつ毛へ斜めカットチップと全体用カーブの2wayで、生え際から毛先まで塗り分けられるエタノールフリー処方で、デリケートな目元にもやさしく使える

ハーバーは、まつ毛特有のヘアサイクルに着目したまつ毛美容液『まつ毛セラムII』を2026年8月20日(木)より数量限定で発売します。

ダメージを受けたまつ毛を補修し、すこやかな状態へ導く美容液成分を贅沢に配合した一本で、通信販売および全国のショップハーバーで購入できます。

ハーバー「まつ毛セラムII」

商品名：まつ毛セラムII容量・価格：5.4g／1,980円（税込）発売日：2026年8月20日(木)より数量限定発売販売場所：通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）、全国のショップハーバー

『まつ毛セラムII』は、ダメージを受けたまつ毛を補修し、すこやかな状態へ導くまつ毛用美容液です。

ハーバーは1983年の創業以来、「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という無添加主義®を一貫して守り続けており、その理念がこの一本にも反映されています。

パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素を使わない「5つの無添加」のもと、まつ毛のために厳選された成分を組み合わせた処方です。

チップには大きめで液含みのよいものを採用しており、まつ毛全体をしっかりキャッチして1本1本に均一に塗布できます。

さらにエタノールフリー処方で、目元のデリケートな皮膚にも負担をかけずに使えます。

配合美容液成分

まつ毛に特化した成分として、ワイドラッシュ とキャピキシルを配合しています。

ワイドラッシュ はビオチノイルトリペプチド-1とパンテノールからなる保湿成分で、セダーマ社の許可のもと使用されています。

キャピキシルはアセチルテトラペプチド-3とアカツメクサ花エキスからなる保湿成分です。

これら2種のまつ毛特化成分に加えて、保湿成分スクワランも配合されています。

さらに、皮膚コンディショニング成分であるリンゴ果実培養細胞エキスとセンブリエキスも贅沢に配合。

複数の美容液成分が組み合わさることで、ハリ・コシ・ツヤを与え、根元からしなやかなまつ毛へと導きます。

フタを開けるとチップが現れ、液を含んだ状態でそのまま使用できる設計です。

持ち手部分はコンパクトにまとまっており、細かいまつ毛の塗布作業に集中しやすい形状です。

STEP1 チップ全体塗布

チップのカーブ部分をまつ毛の根元にあて、毛先まで全体に塗布します。

大きめのチップがまつ毛をしっかりキャッチするため、上まつ毛の生え際から毛先まで美容液をムラなく届けられます。

使用は夜に1回、スキンケアの最後が推奨されています。

上下のまつ毛の生え際とまつ毛全体に、目に入らないよう注意しながらやさしく塗布します。

スキンケアの最後に使うことで、保湿成分を肌に閉じ込めた状態でまつ毛ケアを完結できます。

就寝中にまつ毛が美容液成分を取り込む時間を確保できるのも、夜使いならではの特長です。

STEP2 ポイント塗布

チップの先端は斜めにカットされており、目尻・目頭・下まつ毛などの細かい部分への塗布に適した形状です。

STEP1の全体塗布では届きにくい生え際のポイントを、先端の斜め面でしっかりケアできます。

STEP1とSTEP2を組み合わせることで、まつ毛の生え際から毛先全体まで塗り残しなくケアできます。

上まつ毛だけでなく下まつ毛にも使えるため、目元全体のまつ毛を一本一本補修できる点も特長です。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

ワイドラッシュ ・キャピキシル・スクワランなど複数の美容液成分が根元からアプローチするため、毎朝のまつ毛のハリ・コシ・ツヤの変化を実感しながら使い続けられます。

「まつ毛セラムII」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『まつ毛セラムII』はいつ、どこで購入できますか？

A. 2026年8月20日(木)より、通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）および全国のショップハーバーにて数量限定で発売されます。

なくなり次第終了となります。

Q. チップはどのように使い分けますか？

A. チップの中央カーブ部分でまつ毛全体に塗布する（STEP1）のが基本で、斜めにカットされた先端部分で目尻・目頭・下まつ毛などの生え際にポイント塗布します（STEP2）。

この2ステップで生え際から毛先まで全体をケアできます。

Q. エタノールフリーとはどういう意味ですか？

A. 製品にエタノール（アルコール）を配合していない処方です。

目元のデリケートな皮膚にもやさしく使えるよう設計されています。

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