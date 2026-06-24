ヘラクレスオオカブトに直接触れる2日間！ 「世界のクワガタ・カブト大集合！」

記事ポイント ヘラクレスオオカブトの成虫・巨大幼虫に直接触れるふれあいコーナーを設置Shihoが実際に採集したミヤマクワガタ雌雄同体（47mm）の標本を特別展示クワカブソムリエが常駐し、初心者でも購入したその日から飼育をスタートできる ヘラクレスオオカブトの成虫・巨大幼虫に直接触れるふれあいコーナーを設置Shihoが実際に採集したミヤマクワガタ雌雄同体（47mm）の標本を特別展示クワカブソムリエが常駐し、初心者でも購入したその日から飼育をスタートできる

月夜野きのこ園は、親子で楽しむ体験型イベント『世界のクワガタ・カブト大集合！』を2026年7月18日(土)・19日(日)の2日間、群馬県みなかみ町のノルン水上スキー場で開催します。

ヘラクレスオオカブトに触れるふれあいコーナー、飼育のプロによる昆虫教室、希少な雌雄同体標本の特別展示など、カブトムシ・クワガタムシ好きの子どもと家族が夢中になれる内容が揃います。

「世界のクワガタ・カブト大集合！」

日時：2026年7月18日(土)・19日(日) 9:30〜16:00会場：ノルン水上スキー場（群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139）アクセス：関越自動車道「水上IC」より車で約10分参加費：大人・中学生以上 500円、小学生 300円、未就学児 無料（税込）

群馬県利根郡みなかみ町を拠点とする月夜野きのこ園が毎年夏に開催する、親子向け体験型昆虫イベントです。

同社は1992年創業のクワガタ・カブトムシ飼育用品メーカーで、きのこ栽培の菌床技術を応用した飼育用品は香港市場でシェア1位を誇ります。

都市化やデジタルゲームの普及により、子どもたちが自然や昆虫と触れ合う機会が減っています。

このイベントは、クワガタやカブトムシを通じて親子が「驚き」や「発見」を共有し、自然への関心を育むことを目的としています。

生きた昆虫との出会いや昆虫教室が、家族の会話の新たなきっかけに。

会場には、希少な生体・標本の展示、ヘラクレスオオカブトに触れるふれあいコーナー、プロやゲストによる昆虫教室、展示即売会、みなかみ町の地元グルメが楽しめる飲食ブースが揃っています。

カブトムシ・クワガタムシ以外にも、大きなムシ、きらびやかなムシ、変わった形のムシなど、珍しい昆虫を多数展示。

ふれあいコーナー

大人気のヘラクレスオオカブトの成虫に直接触れられるコーナーです。

普段なかなか見ることのできない巨大な幼虫にも触れることができ、昆虫の重さや質感を体で感じられます。

会場内には「巨大ヘラクレスオブジェ」があり、記念撮影スポットとして設置されています。

家族みんなで昆虫の迫力を体感できます。

Shihoと月虫ちっぴーの「昆虫採集＆飼育教室」（7月18日）

7月18日(土)は、飼育担当のShihoと月虫ちっぴーによる「昆虫採集＆飼育教室」を午前・午後の2部制で実施します。

採集のコツから飼育の基本まで、プロが楽しくレクチャーします。

「虫はちょっと苦手…」という保護者の方でも、お子様と一緒に安心して参加できるプログラムです。

昆虫の採集体験から飼い方の知識まで、親子でまとめて学べるプログラムです。

ミヤマ仮面＆クワガタ忍者の「昆虫教室」（7月19日）

7月19日(日)は、特別ゲストのミヤマ仮面＆クワガタ忍者による昆虫教室を午前・午後の2部制で開催。

笑いと学びがたっぷりのプログラムで、子どもたちが楽しみながら昆虫の飼育・採集のコツを身につけられます。

どちらの日も各日2部制のため、午前・午後それぞれで参加できます。

虫が苦手な保護者でも安心して子どもと一緒に楽しめる内容です。

Shiho採集個体 ミヤマクワガタ雌雄同体標本展

飼育担当のShihoが実際に採集した、非常に貴重な「ミヤマクワガタ雌雄同体個体（47mm）」の標本を特別展示します。

雌雄同体は自然界でも極めて希少な個体で、間近で観察できる機会です。

ヘラクレスオオカブトなど世界の昆虫も大集合しており、普段見られないきらびやかな昆虫や変わった形のムシなど、多彩な展示が揃います。

会場の様子

展示即売会では、専門知識を持った「クワカブソムリエ」が常駐し、初心者でも虫の選び方や飼育方法を丁寧にアドバイスします。

クワガタ・カブトムシの生体や飼育用品を購入でき、その日からすぐに飼育をスタートできます。

みなかみ町の地元飲食店が出店する飲食ブースでは、お食事やデザートを楽しめます。

休憩しながら家族でゆったりと夏のひとときを過ごせます。

ヘラクレスオオカブトの成虫や幼虫に触れ、希少な雌雄同体標本を間近で見て、昆虫のプロから採集・飼育を学べる2日間です。

「世界のクワガタ・カブト大集合！」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加費はいくらですか？

A. 大人・中学生以上が500円、小学生が300円、未就学児は無料（税込）です。

Q. 昆虫教室はどのような内容ですか？

A. 各日午前・午後の2部制での実施です。

7月18日(土)は飼育担当のShihoと月虫ちっぴーによる「昆虫採集＆飼育教室」、7月19日(日)はミヤマ仮面＆クワガタ忍者による「昆虫教室」を開催します。

Q. 初めて昆虫を飼う人でも楽しめますか？

A. クワカブソムリエが常駐し、虫の選び方から育て方まで丁寧にアドバイス。

会場ではクワガタ・カブトムシの生体や飼育用品を購入でき、その日からすぐに飼育を始めることができます。

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