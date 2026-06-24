300gの加重で深い仮眠を体験！ NELAX「第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」仮眠ZONE

記事ポイント HIRUNEGAOのNELAXが東京ビッグサイトに仮眠ZONEを設置NELAX 加重アイマスクは山形大学との共同研究で300gの重みとノンレム睡眠向上を実証新昼寝文化アイテムをNELAXブースで初公開予定 HIRUNEGAOのNELAXが東京ビッグサイトに仮眠ZONEを設置NELAX 加重アイマスクは山形大学との共同研究で300gの重みとノンレム睡眠向上を実証新昼寝文化アイテムをNELAXブースで初公開予定

昼寝専門ブランドHIRUNEGAOは、2026年6月24日(水)から26日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」に出展します。

仮眠ZONEでは、山形大学との共同研究から生まれた「NELAX 加重アイマスク」を試着しながら、「COFO Chair Premium 2」に座ってオフィスでのパワーナップをそのまま体感できます。

NELAX「第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」仮眠ZONE

開催日時：2026年6月24日(水)〜26日(金) 10時〜17時会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

「ライフスタイル Week TOKYO」はライフスタイルにあったトレンド製品と出会える展示会です。

NELAXは今回の出展でブース内に仮眠ZONEを設け、昼寝の新しいスタイルを来場者に提案します。

HIRUNEGAOは、昼寝を特別なものではなく日常の健康習慣として自然に取り入れられる社会を目指すブランドです。

「NELAX（ネラックス）」という名称は「眠る（Neru）」と「リラックス」を組み合わせた造語で、心身を完全にリセットできる場の提供を理念に掲げています。

近年の日本では働き方改革や健康経営への関心を背景に、昼休みを活用したパワーナップ制度やシエスタ制度を導入する企業が増えています。

一方で日本人の平均睡眠時間は国際的に見ても短い水準にあり、スマートフォンやパソコンの長時間利用などにより十分な休息を確保できていない人も少なくありません。

こうした状況を受け、睡眠の質を向上させるアイテムへの需要は年々高まっています。

仮眠ZONEにはHIRUNEGAOの主力商品「NELAX 加重アイマスク」とリラクゼーションブランドCOFOの「COFO Chair Premium 2」が設置され、まるで新幹線のグリーン車にいるかのような座り心地のチェアに身を預けながら、300gの加重アイマスクで短時間の深い休息を体験できます。

「NELAX 加重アイマスク」

価格：8,800円(税込)重量：300gサイズ：横長さ69cm、本体長さ31cmカラー：グレー／ブラック素材：外カバー＝高品質サテン、内面カバー＝高品質ナイロン遮光率：99.9%調整方式：マジックテープ販売場所：公式サイト

「NELAX 加重アイマスク」は、HIRUNEGAOが山形大学と共同研究を行って開発した睡眠アイテムです。

眼部周辺に300gという適度な重みを加えることで、従来のアイマスクにはないリラックス効果と睡眠導入効果があります。

山形大学での臨床研究では、加重アイマスクを着用することで従来のアイマスクと比較して睡眠の深さ（ノンレム睡眠）やリラックス度の向上が確認されています。

重みによる刺激が目もと周辺の緊張をやわらげ、脳を休息モードへ切り替える働きがあります。

構造面では、眼球部分を凹ませた立体設計で外部の光を完全にシャットアウトし、遮光率99.9%を実現しています。

光の遮断と300gの加重の両立が、短時間でも深い仮眠へ入りやすい環境を作り出します。

外カバーに高品質サテン、内面カバーに高品質ナイロンを使用し、グレーとブラックの2色展開でデスクに馴染みやすいスタイリッシュな外観となっています。

マジックテープで長さを調整できるため、さまざまな頭部サイズに対応します。

特に働く男性を中心に支持を集めており、オフィスでの昼休みや出張中の移動時間など、短時間の回復が必要な場面で活用されています。

「COFO Chair Premium 2」

「COFO Chair Premium 2」はリラクゼーションブランドCOFOの旗艦モデルです。

チェア全体に使用されている高級プレミアムメッシュが、一般的なメッシュチェアのイメージを覆す柔らかな座り心地を実現しています。

最大132度のリクライニング、3Dヘッドレスト、6Dアームレスト、独立型ランバーサポートなど多彩な調節機能を備え、長時間のデスクワークによる身体への負担を軽減します。

ランバーサポートが腰部を独立して支えることで、リクライニング時も背骨のカーブを自然な形に保てます。

NELAXの仮眠ZONEでは、このチェアを最大限リクライニングした状態で「NELAX 加重アイマスク」を試着できます。

昼休みのオフィスで実際に使う場面をそのまま再現したブース構成で、「働く場所で、短い時間で、深く休む」というNELAXのコンセプトを体感できます。

「NELAX 加重アイマスク」の300gの重みと遮光率99.9%の立体構造が、デスクで過ごす短い昼休みをノンレム睡眠へと引き込みます。

「COFO Chair Premium 2」の最大132度のリクライニングと組み合わせることで、オフィスにいながらグリーン車並みの深い休息が味わえます。

会場では新たな昼寝文化アイテムも初公開される予定です。

NELAX「第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」仮眠ZONEの紹介でした。

よくある質問

Q. 「NELAX 加重アイマスク」の価格とカラーバリエーションは？

A. 価格は8,800円(税込)です。

カラーはグレーとブラックの2色から選べます。

Q. 展示会でのNELAXブースでは何を体験できますか？

A. 仮眠ZONEで「NELAX 加重アイマスク」を試着しながら「COFO Chair Premium 2」に座り、オフィスでのパワーナップを体感できます。

また、新たな昼寝文化アイテムの初公開もブースで予定されています。

Q. 「NELAX 加重アイマスク」はどのような研究に基づいて開発されましたか？

A. HIRUNEGAOと山形大学の共同研究から生まれた製品です。

臨床研究では、加重アイマスクの着用により従来のアイマスクと比較してノンレム睡眠の深さやリラックス度の向上が確認されています。

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