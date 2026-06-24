@onefive、BABYMETAL「ド・キ・ド・キ☆モーニング」サンプリング曲を配信 “無敵”ヒーロー描くMV公開
4人組アイドルグループ・@onefiveが24日、BABYMETAL「ド・キ・ド・キ☆モーニング」をサンプリングした新曲「無敵☆アタシモード prod. ☆Taku Takahashi（m-flo）」を配信リリースした。あわせて、ミュージックビデオも公開された。
【動画】BABYMETALを大胆サンプリング！@onefive「無敵☆アタシモード」ミュージックビデオ
「無敵☆アタシモード prod. ☆Taku Takahashi（m-flo）」は、@onefiveが4月より展開している新プロジェクト「SAKURAIZATION」シリーズの第3弾楽曲。メンバーの原点であるさくら学院の精神を受け継ぎながら、次なる表現へと昇華させるプロジェクトで、「▽革命少女S▽」（▽＝ハート）、「M1X5R」に続く作品となる。
☆Taku Takahashiがプロデュースを手がけ、ChiptuneやHyperpop、4つ打ちを軸にロック要素も織り交ぜたサウンドに、オートチューンを活かしたボカロ的なボーカル表現を融合。@onefiveの現在地を提示する楽曲に仕上がった。“二度寝したい朝”という日常と、“世界を救う”というスケール感を同時に描き、可愛らしさと覚悟が共存する新たな“無敵モード”を打ち出している。
ミュージックビデオでは、「SAKURAIZATION」シリーズの「▽革命少女S▽」から続く物語が展開。パジャマ姿の4人が登場し、「革命」を起こした少女たちが、過去・未来、そして人と人とのつながりも「ミキサー」して、より大きなエネルギーへと昇華させていく。今作では“無敵”なヒーローへと進化し、ゲームの世界でスーパーパワーを手に戦いへ挑む姿が描かれている。
また、同曲を収録したミュージックカード『SAKURAIZATION』もリリースされた。「▽革命少女S▽」「M1X5R」とあわせた全3曲を収録。リリースを記念したイベントの開催も東京・大阪で決定しており、メンバーを身近に感じられる特典会も実施される。グッズ付きミュージックカードは、リリース記念フリーライブ会場限定で販売される。
さらに、来年の日本武道館公演開催を目指す@onefiveは、その次なるステップとなる新ツアー『@onefive LIVE 2026 Zepp TOUR（仮）』の開催も発表。10月30日に大阪・Zepp Namba、11月10日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催される。
【動画】BABYMETALを大胆サンプリング！@onefive「無敵☆アタシモード」ミュージックビデオ
「無敵☆アタシモード prod. ☆Taku Takahashi（m-flo）」は、@onefiveが4月より展開している新プロジェクト「SAKURAIZATION」シリーズの第3弾楽曲。メンバーの原点であるさくら学院の精神を受け継ぎながら、次なる表現へと昇華させるプロジェクトで、「▽革命少女S▽」（▽＝ハート）、「M1X5R」に続く作品となる。
ミュージックビデオでは、「SAKURAIZATION」シリーズの「▽革命少女S▽」から続く物語が展開。パジャマ姿の4人が登場し、「革命」を起こした少女たちが、過去・未来、そして人と人とのつながりも「ミキサー」して、より大きなエネルギーへと昇華させていく。今作では“無敵”なヒーローへと進化し、ゲームの世界でスーパーパワーを手に戦いへ挑む姿が描かれている。
また、同曲を収録したミュージックカード『SAKURAIZATION』もリリースされた。「▽革命少女S▽」「M1X5R」とあわせた全3曲を収録。リリースを記念したイベントの開催も東京・大阪で決定しており、メンバーを身近に感じられる特典会も実施される。グッズ付きミュージックカードは、リリース記念フリーライブ会場限定で販売される。
さらに、来年の日本武道館公演開催を目指す@onefiveは、その次なるステップとなる新ツアー『@onefive LIVE 2026 Zepp TOUR（仮）』の開催も発表。10月30日に大阪・Zepp Namba、11月10日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催される。