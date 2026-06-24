◇セ・リーグ 中日4―6DeNA（2026年6月24日 バンテリンドーム）

中日は、ドラフト2位ルーキー右腕が序盤に崩れ、完敗した。

先発マウンドに上がったのは、“セ界初勝利”を目指す桜井だった。ここまでの2勝は5月27日楽天戦、6月10日ロッテ戦。パ相手の交流戦では3試合2勝0敗と結果を残したが、まだ手にしていないのが、セ相手の白星だった。

この日の相手であるDeNAとは4月29日にも対戦。その時は6回2/3を投げて4失点で今季3敗目を喫した。リベンジを期して臨んだマウンド。だが、この日も立ち上がりからリズムに乗れないまま失点を重ねた。

2回に味方守備陣の隙を突かれて先制を許すと、3回には1死から相手2番・牧に左越えソロを浴びた。5回は1死から投手・東の中前打を皮切りに、二塁打、中前打で3点目を失うと、1死一、三塁から2者連続四球を与えて押し出しで4失点目。このタイミングで降板を命じられた。1死満塁から登板した2番手・伊藤も内野ゴロの間に1点を失い、桜井は4回1/3を5失点で4敗目。降板後には「悔しいです」と言葉を絞り出した。

追いすがる打線は0―5の6回に奮起。1死一塁から村松の適時二塁打で1点を返し、なおも1死三塁から細川の遊ゴロの間に2点目を挙げた。7回にはサノーが来日初の2試合連発となる右越え6号ソロ。助っ人砲は９回先頭でも来日初の２打席連発の7号ソロを放ってチームを鼓舞したが、反撃もここまでだった。

敗れたものの、チームは今季最長6試合連続本塁打と打線が活性化してきた。投打の歯車がかみ合うようになれば、本来の力を発揮できる日も遠くない。